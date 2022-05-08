https://uz.sputniknews.ru/20220508/situatsiya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana--mnenie-eksperta-24434222.html
Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана – мнение эксперта
Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана – мнение эксперта
Эксперт Бахтиёр Эргашев: на границе не происходит ничего такого, что бы мы не ожидали.
2022-05-08T20:01+0500
2022-05-08T20:01+0500
2022-05-09T09:08+0500
политика
таджикистан
афганистан
граница
границы
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Директор центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев в интервью телеканалу Россия 24 рассказал о том, что стоит за информацией о случаях эскалации на границах Афганистана и соседних стран, в частности Узбекистана и Таджикистана.Эксперт сообщил, что заинтересованных лиц в таких "информационных вбросах" достаточно.Он отметил, что нынешнему правительству Талибана* не удалось создать инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные и религиозные меньшинства, проживающие в стране.В связи с этим, по мнению Эргашева, военно-политическое противостояние внутри Афганистана усиливается и в будущем будет только расти.Также он напомнил, что между Россией и Узбекистаном также подписан договор о союзнических отношениях.Кроме этого, он рассказал, что в данное время существует множество фейков по поводу действий Афганистана в Центральной Азии (ЦА), в том числе информация о том, что определенные террористические организации готовы в ближайшее время начать действия на таджикско-афганской границе.По словам эксперта, нынешнее временное правительство Талибана* не намерено идти на конфронтацию, напротив, оно собирается продолжать сотрудничество с Узбекистаном в рамках поставок гуманитарной помощи в Афганистан через узбекистанский Термез.Помимо прочего, эксперт заявил, что правительство Талибана* до сих пор крайне заинтересовано в строительстве трансафганского транспортного коридора, который будет проходить через Мазари-Шариф, Кабул и выходить на Пешавар и морские порты Пакистана в Аравийском море.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Вбросов будет больше – политологи о фейковом видео с обстрелом Термеза
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таджикистан, афганистан, граница, границы, мнение эксперта
Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана – мнение эксперта
20:01 08.05.2022 (обновлено: 09:08 09.05.2022)
Эксперт Бахтиёр Эргашев: на границе не происходит ничего такого, что бы мы не ожидали.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Директор центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев в интервью телеканалу Россия 24 рассказал о том, что стоит за информацией о случаях эскалации на границах Афганистана и соседних стран, в частности Узбекистана и Таджикистана.
Эксперт сообщил, что заинтересованных лиц в таких "информационных вбросах" достаточно.
Он отметил, что нынешнему правительству Талибана* не удалось создать инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные и религиозные меньшинства, проживающие в стране.
В связи с этим, по мнению Эргашева, военно-политическое противостояние внутри Афганистана усиливается и в будущем будет только расти.
"Западные страны заинтересованы в том, чтобы создать второй фронт для России на юге. В рамках ОДКБ Россия является союзником Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, поэтому при возникновении серьезных угроз с юга Россия должна будет отреагировать", — подчеркнул эксперт.
Также он напомнил, что между Россией и Узбекистаном также подписан договор о союзнических отношениях.
"Он (договор. – Sputnik) обязывает страны-подписанты оказывать друг другу военную поддержку", — отметил Эргашев.
Кроме этого, он рассказал, что в данное время существует множество фейков по поводу действий Афганистана в Центральной Азии (ЦА), в том числе информация о том, что определенные террористические организации готовы в ближайшее время начать действия на таджикско-афганской границе.
"(Третьи стороны. – Sputnik) нагнетают неприятные для стран ЦА слухи о том, что у правительства Талибана* есть какие-либо вопросы в отношении Туркменистана", — сообщил Эргашев.
По словам эксперта, нынешнее временное правительство Талибана* не намерено идти на конфронтацию, напротив, оно собирается продолжать сотрудничество с Узбекистаном в рамках поставок гуманитарной помощи в Афганистан через узбекистанский Термез.
Помимо прочего, эксперт заявил, что правительство Талибана* до сих пор крайне заинтересовано в строительстве трансафганского транспортного коридора, который будет проходить через Мазари-Шариф, Кабул и выходить на Пешавар и морские порты Пакистана в Аравийском море.
"На самом деле временное правительство Афганистана во главе с талибами* не артикулириует угрозы, которые можно было бы воспринимать как серьезные заявления, направленные на дестабилизацию ситуации в ЦА", — заключил Эргашев.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность