https://uz.sputniknews.ru/20220508/situatsiya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana--mnenie-eksperta-24434222.html

Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана – мнение эксперта

Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана – мнение эксперта

Эксперт Бахтиёр Эргашев: на границе не происходит ничего такого, что бы мы не ожидали.

2022-05-08T20:01+0500

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политика

таджикистан

афганистан

граница

границы

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Директор центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев в интервью телеканалу Россия 24 рассказал о том, что стоит за информацией о случаях эскалации на границах Афганистана и соседних стран, в частности Узбекистана и Таджикистана.Эксперт сообщил, что заинтересованных лиц в таких "информационных вбросах" достаточно.Он отметил, что нынешнему правительству Талибана* не удалось создать инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные и религиозные меньшинства, проживающие в стране.В связи с этим, по мнению Эргашева, военно-политическое противостояние внутри Афганистана усиливается и в будущем будет только расти.Также он напомнил, что между Россией и Узбекистаном также подписан договор о союзнических отношениях.Кроме этого, он рассказал, что в данное время существует множество фейков по поводу действий Афганистана в Центральной Азии (ЦА), в том числе информация о том, что определенные террористические организации готовы в ближайшее время начать действия на таджикско-афганской границе.По словам эксперта, нынешнее временное правительство Талибана* не намерено идти на конфронтацию, напротив, оно собирается продолжать сотрудничество с Узбекистаном в рамках поставок гуманитарной помощи в Афганистан через узбекистанский Термез.Помимо прочего, эксперт заявил, что правительство Талибана* до сих пор крайне заинтересовано в строительстве трансафганского транспортного коридора, который будет проходить через Мазари-Шариф, Кабул и выходить на Пешавар и морские порты Пакистана в Аравийском море.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Вбросов будет больше – политологи о фейковом видео с обстрелом Термеза

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таджикистан, афганистан, граница, границы, мнение эксперта