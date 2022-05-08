https://uz.sputniknews.ru/20220508/video-sputniki-ilona-maska-razdavali-internet-vsu-v-mariupole-24428717.html

Видео: спутники Илона Маска раздавали Интернет ВСУ в Мариуполе

Видео: спутники Илона Маска раздавали Интернет ВСУ в Мариуполе

Пленный полковник рассказал, что Киев передал украинским военным оборудование Starlink.

2022-05-08T15:30+0500

2022-05-08T15:30+0500

2022-05-09T09:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

илон маск

украина

спутник

киев

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24373317_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_36fcf19a38d845dc8b89d209912698fd.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Киев передавал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, которые были разработаны американской компанией SpaceX Илона Маска. Об этом в интервью RT рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.Кормянков сложил оружие при попытке выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали").По его словам, украинские военнослужащие с помощью этого оборудования получали доступ в Интернет, а также общались с родными.Кормянков рассказал, что для связи со старшим начальством использовали спутник, а не Starlink.

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

илон маск, украина, спутник, киев, военные