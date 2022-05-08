https://uz.sputniknews.ru/20220508/video-sputniki-ilona-maska-razdavali-internet-vsu-v-mariupole-24428717.html
Видео: спутники Илона Маска раздавали Интернет ВСУ в Мариуполе
Видео: спутники Илона Маска раздавали Интернет ВСУ в Мариуполе
Пленный полковник рассказал, что Киев передал украинским военным оборудование Starlink.
2022-05-08T15:30+0500
2022-05-08T15:30+0500
2022-05-09T09:22+0500
специальная военная операция россии в донбассе
илон маск
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спутник
киев
военные
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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Киев передавал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, которые были разработаны американской компанией SpaceX Илона Маска. Об этом в интервью RT рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.Кормянков сложил оружие при попытке выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали").По его словам, украинские военнослужащие с помощью этого оборудования получали доступ в Интернет, а также общались с родными.Кормянков рассказал, что для связи со старшим начальством использовали спутник, а не Starlink.
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илон маск, украина, спутник, киев, военные
Видео: спутники Илона Маска раздавали Интернет ВСУ в Мариуполе
15:30 08.05.2022 (обновлено: 09:22 09.05.2022)
Пленный полковник рассказал, что Киев передал украинским военным оборудование Starlink.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Киев передавал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, которые были разработаны американской компанией SpaceX Илона Маска. Об этом в интервью RT рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.
Кормянков сложил оружие при попытке выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали").
"Насколько я знаю, с одного из вертолётов, у нас была когда проблема со связью, нам передали спутниковое какое-то там… спутниковый комплект, и как раз передали Starlink, — заявил он.
По его словам, украинские военнослужащие с помощью этого оборудования получали доступ в Интернет, а также общались с родными.
Кормянков рассказал, что для связи со старшим начальством использовали спутник, а не Starlink.
"Starlink — это Интернет. Спутник — это связь со старшим начальством", — разъяснил пленный полковник.