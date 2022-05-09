https://uz.sputniknews.ru/20220509/novyy-vid-gekkonov-obnarujen-v-ferganskoy-doline-24431141.html

Ученые обнаружили новый вид гекконов в Ферганской долине

Ученые обнаружили новый вид гекконов в Ферганской долине

Уникальный вид пресмыкающихся пока обнаружен только на территории Узбекистана.

2022-05-09T09:55+0500

2022-05-09T09:55+0500

2022-05-09T19:00+0500

общество

ферганская область

фергана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Новый вид геккона под названием Alsophylax sp. Обнаружен в Ферганской долине сотрудниками лаборатории "Учетов и кадастра" Института зоологии Академии наук Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба академии.Известно, что открытие сделали в ходе реализации двух проектов "Создание научной основы для ведения кадастра редких и исчезающих видов животных" и "Сохранение ключевых природных комплексов на территории Ферганской Долины".Ученые отобрали образцы тканей у редких пресмыкающихся и таким образом открыли миру новый вид.Несмотря на то, что ранее в регионе проводили многочисленные исследование, новый вид геккона смогли обнаружить только сейчас.Исследователи связывают это с особенностями животного: данный вид обладает малыми размерами (3–3,5 см), а также является исключительно ночным животным, скрываясь в трещинах и неровностях земли при малейшей опасности.Известно, что этот вид гекконов общается между собой при помощи акустических сигналов.По заявлению ученых, данный вид пока не обнаружен нигде в мире, за исключением Узбекистана.

ферганская область

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ферганская область, фергана, узбекистан