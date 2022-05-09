https://uz.sputniknews.ru/20220509/oksana-chusovitina-planiruet-gotovitsya-k-olimpiade-v-2024-godu-24440909.html

Оксана Чусовитина планирует готовиться к Олимпиаде в 2024 году

Оксана Чусовитина планирует готовиться к Олимпиаде в 2024 году

Гимнастка Оксана Чусовитины завоевала очередной титул чемпионки Узбекистана.

2022-05-09T13:05+0500

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спорт

оксана чусовитина

олимпиада

гимнастика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Известная узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина приняла участие в чемпионате страны по спортивной гимнастике. На прошедших соревнованиях гимнастка завоевала медаль высшего достоинства в программе опорного прыжка. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В октябре прошлого года Чусовитина заявила о своем возвращении в большой спорт. Гимнастка решила участвовать в Азиатских играх 2022 года. Однако XIX Азиатские и IV Паралимпийские игры, запланированные на сентябрь 2022 года в китайском Ханчжоу, перенесли на неопределенный срок.Прославленная спортсменка рассказала, как перенос Азиады повлиял на ее планы.Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннесса. Если она также примет участие в главных стартах четырехлетия во Франции, то обновит свой рекорд таким образом, что никто не сможет приблизиться к нему в ближайшее время. Еще более удивительно, что Чусовитина может установить этот рекорд тогда, когда ей будет 49 лет.

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оксана чусовитина, олимпиада, гимнастика, узбекистан