https://uz.sputniknews.ru/20220509/v-serbii-v-den-pobedy-nad-fashizmom-nad-gorodami-proletyat-samolety-vvs-24440038.html

В Сербии в День Победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС

В Сербии в День Победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС

Также в 23 городах страны пройдет шествие "Бессмертного полка".

2022-05-09T10:36+0500

2022-05-09T10:36+0500

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день победы

сербия

день победы

бессмертный полк

самолет

вертолет

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День Победы над фашизмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское Минобороны.Известно, что накануне Дня Победы над фашизмом Вооруженными силами Сербии были даны почетные артиллерийские залпы перед крепостью Калемегдан в историческом центре Белграда.Помимо этого, стало известно, что акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в 23 городах Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.В столице Сербии акция "Бессмертный полк" пройдет утром в центре города от площади Вуков Споменик до мемориала освободителям Белграда. Там будут возложены венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей.Наряду со столицей акция состоится в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.Читайте также:Видео: выходцы из Узбекистана приняли участие в "Бессмертном полку" в Италии

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сербия, день победы, бессмертный полк, самолет, вертолет