В Сербии в День Победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС
10:36 09.05.2022 (обновлено: 19:06 09.05.2022)
© Sputnik / Евгения НовоженинаГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
© Sputnik / Евгения Новоженина
Также в 23 городах страны пройдет шествие "Бессмертного полка".
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День Победы над фашизмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское Минобороны.
"В рамках празднования Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне воздушные суда армии Сербии 9 мая с 11.30 (12.30 мск) до 13.00 (14.00 мск) совершат пролет над Нови-Садом, Зренянином, Панчевом, Белградом, Ужице, Пожегой, Чачаком, Крагуевацем, Ягодиной, Чуприей, Парачином, Крушевацем, Трстеником, Кралево, Нишем, Прокупле и Лесковацем", — заявили в ведомстве.
Известно, что накануне Дня Победы над фашизмом Вооруженными силами Сербии были даны почетные артиллерийские залпы перед крепостью Калемегдан в историческом центре Белграда.
Помимо этого, стало известно, что акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в 23 городах Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
"Ранее речь шла о шествии "Бессмертного полка" в 15 городах Сербии, но мы ведем большую работу по подготовке акции и уже 23 населенных пунктах подтвердили участие. Особую массовость ожидаем в Белграде, городские власти также пошли навстречу с проведением акции", — рассказал главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович.
В столице Сербии акция "Бессмертный полк" пройдет утром в центре города от площади Вуков Споменик до мемориала освободителям Белграда. Там будут возложены венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей.
Наряду со столицей акция состоится в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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