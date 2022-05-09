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Вид на праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе с башни Око в Москва-сити - Sputnik Узбекистан, 1920
День Победы
9 мая известен в истории как День Победы. В 2022 году Великой Победе исполнилось 77 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20220509/v-serbii-v-den-pobedy-nad-fashizmom-nad-gorodami-proletyat-samolety-vvs-24440038.html
В Сербии в День Победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС
В Сербии в День Победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС
Также в 23 городах страны пройдет шествие "Бессмертного полка".
2022-05-09T10:36+0500
2022-05-09T19:06+0500
день победы
сербия
день победы
бессмертный полк
самолет
вертолет
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День Победы над фашизмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское Минобороны.Известно, что накануне Дня Победы над фашизмом Вооруженными силами Сербии были даны почетные артиллерийские залпы перед крепостью Калемегдан в историческом центре Белграда.Помимо этого, стало известно, что акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в 23 городах Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.В столице Сербии акция "Бессмертный полк" пройдет утром в центре города от площади Вуков Споменик до мемориала освободителям Белграда. Там будут возложены венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей.Наряду со столицей акция состоится в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.Читайте также:Видео: выходцы из Узбекистана приняли участие в "Бессмертном полку" в Италии
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сербия, день победы, бессмертный полк, самолет, вертолет

В Сербии в День Победы над фашизмом над городами пролетят самолеты ВВС

10:36 09.05.2022 (обновлено: 19:06 09.05.2022)
© Sputnik / Евгения НовоженинаГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Также в 23 городах страны пройдет шествие "Бессмертного полка".
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Самолеты и вертолеты ВВС Сербии пролетят над городами страны в День Победы над фашизмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское Минобороны.

"В рамках празднования Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне воздушные суда армии Сербии 9 мая с 11.30 (12.30 мск) до 13.00 (14.00 мск) совершат пролет над Нови-Садом, Зренянином, Панчевом, Белградом, Ужице, Пожегой, Чачаком, Крагуевацем, Ягодиной, Чуприей, Парачином, Крушевацем, Трстеником, Кралево, Нишем, Прокупле и Лесковацем", — заявили в ведомстве.

Известно, что накануне Дня Победы над фашизмом Вооруженными силами Сербии были даны почетные артиллерийские залпы перед крепостью Калемегдан в историческом центре Белграда.
Помимо этого, стало известно, что акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в 23 городах Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

"Ранее речь шла о шествии "Бессмертного полка" в 15 городах Сербии, но мы ведем большую работу по подготовке акции и уже 23 населенных пунктах подтвердили участие. Особую массовость ожидаем в Белграде, городские власти также пошли навстречу с проведением акции", — рассказал главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович.

В столице Сербии акция "Бессмертный полк" пройдет утром в центре города от площади Вуков Споменик до мемориала освободителям Белграда. Там будут возложены венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей.
Наряду со столицей акция состоится в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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Видео: выходцы из Узбекистана приняли участие в "Бессмертном полку" в Италии
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