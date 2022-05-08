https://uz.sputniknews.ru/20220508/video-vyxodtsy-iz-uzbekistana-prinyali-uchastie-v-bessmertnom-polku-v-italii-24433659.html
Видео: выходцы из Узбекистана приняли участие в "Бессмертном полку" в Италии
Видео: выходцы из Узбекистана приняли участие в "Бессмертном полку" в Италии
Выходцы из Узбекистана приняли участие в "Бессмертном полку" в Риме.
2022-05-08T18:46+0500
2022-05-08T18:46+0500
2022-05-09T09:12+0500
день победы
узбекистан
бессмертный полк
италия
акция
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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. В Риме итальянцы и соотечественники приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Мероприятие прошло в воскресенье днем на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Об этом сообщает РИА Новости.Участие в акции приняли несколько сотен человек. Участники митинга с флагами Узбекистана, России, красными знаменами и фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника святого Франциска.Известно, что безопасность шествия обеспечивали не только правоохранительные органы, но и местные активисты – мужчины крепкого телосложения из антифашистских организаций.Организатор акции "Бессмертный полк" в Риме Тамара Джуранова рассказала, что в этом году акция помогла объединить те мероприятия, которые ранее местные организации соотечественников проводили порознь из-за разногласий.По ее словам, организаторы не ожидали такого наплыва участников.Так, мероприятия, приуроченные к Дню Победы проходят и в других городах Италии. Шествие "Бессмертный полк" организованы в Милане, Катанье и горных районах Лигурии.Также 9 мая российские дипломаты по традиции возложат цветы к могилам трех советских воинов в небольшом городке Палестрина в области Лацио. Советские солдаты, похороненные там, сбежали из концлагеря и сражались вместе с итальянскими партизанами против фашизма.Помимо этого, члены Коммунистической партии Италии городка Дзагароло под Римом также собирались провести мероприятие, посвященное годовщине Великой Победы над фашизмом. Однако в мэрии отменили акцию из-за опасений за общественную безопасность.Также шествие "Бессмертного полка" уже состоялось в различных странах. Акции прошла в Китае, Турции, Австралии, Ливане, Испании, Франции и Эквадоре."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.Читайте также:"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном форматеЖители Узбекистана смогут принять участие в "Бессмертном полку" онлайн
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узбекистан, бессмертный полк, италия, акция
Видео: выходцы из Узбекистана приняли участие в "Бессмертном полку" в Италии
18:46 08.05.2022 (обновлено: 09:12 09.05.2022)
В столице Италии в воскресенье состоялась акция "Бессмертный полк".
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik.
В Риме итальянцы и соотечественники приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Мероприятие прошло в воскресенье днем на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Об этом сообщает РИА Новости
.
Участие в акции приняли несколько сотен человек. Участники митинга с флагами Узбекистана, России, красными знаменами и фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника святого Франциска.
Известно, что безопасность шествия обеспечивали не только правоохранительные органы, но и местные активисты – мужчины крепкого телосложения из антифашистских организаций.
Организатор акции "Бессмертный полк" в Риме Тамара Джуранова рассказала, что в этом году акция помогла объединить те мероприятия, которые ранее местные организации соотечественников проводили порознь из-за разногласий.
По ее словам, организаторы не ожидали такого наплыва участников.
"Это фурор…Наши люди начинают понимать, что патриотизм — это битва за сохранение нашей памяти, нашей истории и чувства долга", — рассказала Джуранова.
Так, мероприятия, приуроченные к Дню Победы проходят и в других городах Италии. Шествие "Бессмертный полк" организованы в Милане, Катанье и горных районах Лигурии.
Также 9 мая российские дипломаты по традиции возложат цветы к могилам трех советских воинов в небольшом городке Палестрина в области Лацио. Советские солдаты, похороненные там, сбежали из концлагеря и сражались вместе с итальянскими партизанами против фашизма.
Помимо этого, члены Коммунистической партии Италии городка Дзагароло под Римом также собирались провести мероприятие, посвященное годовщине Великой Победы над фашизмом. Однако в мэрии отменили акцию из-за опасений за общественную безопасность.
Также шествие "Бессмертного полка" уже состоялось в различных странах. Акции прошла в Китае, Турции, Австралии, Ливане, Испании, Франции и Эквадоре.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.