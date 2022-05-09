https://uz.sputniknews.ru/20220509/video-mirziyoev-posetil-veteranov-vov-24446122.html
Видео: Мирзиёев посетил ветеранов ВОВ
Видео: Мирзиёев посетил ветеранов ВОВ
Глава Узбекистана навестил трех участников Великой Отечественной войны.
2022-05-09T16:24+0500
2022-05-09T16:24+0500
2022-05-09T19:17+0500
день победы
шавкат мирзиёев
ветераны
узбекистан
глава государства
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил трех участников Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила пресс-служба главы государства.Сперва Мирзиёев посетил Аппанова Аббоса ота в Алмазарском районе столицы.Известно, что ветеран родился в 1924 году в Ташкенте, а в феврале 1942-го ушел на войну, участвовал в боях за Смоленск, Беларусь. освобождал Польшу и дошел до Берлина. Вернувшись с войны в 1946 году, он много лет работал учителем немецкого и английского языков в школе, а также написал учебник немецкого языка для начальных классов. Сейчас у него 21 внук, 55 правнуков и 7 праправнуков.Ветеран поблагодарил главу Узбекистана и пожелал ему сил и успеха для дел на благо народа страны.Также Мирзиёев посетил ветерана ВОВ Федора Федина, проживающего в Яшнабадском районе.Федор Семенович родился в 1927 году в Мордовском крае. В 1944-м был призван в армию, где служил связистом и инструктором. Участвовал в боях под Минском. После войны несколько лет служил в Китае. В 1949 году приехал в Ташкент и начал работать на авиазаводе. Имеет множество трудовых наград. Вместе с супругой воспитал двух дочерей.Президент поинтересовался состоянием здоровья и условиями жизни ветерана. Поблагодарил его за вклад в нынешние мирные дни и многолетний плодотворный труд.Помимо этого, глава Узбекистана навестил Акмала ота Акромова, который живет в Мирзо-Улугбекском районе.Он родился в Ташкенте в 1924 году. Закончив школу, пошел работать на машиностроительный завод. На фронт ветеран попал в 1942-м, где впоследствии получил тяжелое ранение.Вернувшись с войны, Акмал ота трудился в сфере торговли и пищевой промышленности. Уже на пенсии возглавлял ташкентское городское общество ветеранов войны и труда, городское отделение фонда "Нуроний".Акмал ота также поздравил Мирзиёева от лица всех ветеранов.Читайте также:Видео: Мирзиёев посетил ветерана из Алмазара
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шавкат мирзиёев, ветераны, узбекистан, глава государства, великая отечественная война
Видео: Мирзиёев посетил ветеранов ВОВ
16:24 09.05.2022 (обновлено: 19:17 09.05.2022)
Глава Узбекистана навестил трех участников Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил трех участников Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила
пресс-служба главы государства.
Сперва Мирзиёев посетил Аппанова Аббоса ота в Алмазарском районе столицы.
Известно, что ветеран родился в 1924 году в Ташкенте, а в феврале 1942-го ушел на войну, участвовал в боях за Смоленск, Беларусь. освобождал Польшу и дошел до Берлина. Вернувшись с войны в 1946 году, он много лет работал учителем немецкого и английского языков в школе, а также написал учебник немецкого языка для начальных классов. Сейчас у него 21 внук, 55 правнуков и 7 праправнуков.
"Я пришел, чтобы повидать вас, сердечно побеседовать, пожелать вам здоровья. Прежде всего поздравляю вас и в вашем лице всех участников войны, наш народ с праздником. Желаю, чтобы вы и дальше, в добром здравии, были нашим светочем и примером для молодежи", — поздравил ветерана президент.
Ветеран поблагодарил главу Узбекистана и пожелал ему сил и успеха для дел на благо народа страны.
Также Мирзиёев посетил ветерана ВОВ Федора Федина, проживающего в Яшнабадском районе.
Федор Семенович родился в 1927 году в Мордовском крае. В 1944-м был призван в армию, где служил связистом и инструктором. Участвовал в боях под Минском. После войны несколько лет служил в Китае. В 1949 году приехал в Ташкент и начал работать на авиазаводе. Имеет множество трудовых наград. Вместе с супругой воспитал двух дочерей.
Президент поинтересовался состоянием здоровья и условиями жизни ветерана. Поблагодарил его за вклад в нынешние мирные дни и многолетний плодотворный труд.
Помимо этого, глава Узбекистана навестил Акмала ота Акромова, который живет в Мирзо-Улугбекском районе.
Он родился в Ташкенте в 1924 году. Закончив школу, пошел работать на машиностроительный завод. На фронт ветеран попал в 1942-м, где впоследствии получил тяжелое ранение.
Вернувшись с войны, Акмал ота трудился в сфере торговли и пищевой промышленности. Уже на пенсии возглавлял ташкентское городское общество ветеранов войны и труда, городское отделение фонда "Нуроний".
"Вы прошли славный путь – участвовали в войне, проявили героизм, после войны плодотворно трудились, воспитали внуков и дожили до этого почтенного возраста. Ваша жизнь, каждое ваше слово – это школа для нас. Крепкого вам здоровья, долгой жизни", – обратился с теплыми пожеланиями к ветерану президент.
Акмал ота также поздравил Мирзиёева от лица всех ветеранов.