https://uz.sputniknews.ru/20220510/glava-federatsii-sportivnoy-gimnastiki-rossii-vosxitilsya-chusovitinoy-24462097.html

Глава Федерации спортивной гимнастики России восхитился Чусовитиной

Глава Федерации спортивной гимнастики России восхитился Чусовитиной

Глава ФСГР Титов: Чусовитина - уникальная гимнастка.

2022-05-10T18:04+0500

2022-05-10T18:04+0500

2022-05-10T18:04+0500

спорт

оксана чусовитина

гимнастика

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Оксана Чусовитина, объявившая о намерении выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году, является уникальной спортсменкой, заявил глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.Ранее в июле прошлого года после игр в Токио гимнастка заявила о завершении спортивной карьеры. Однако позже Чусовитина рассказала, что собирается выступать на Азиатских играх, которые отложили на 2023 год.В марте спортсменка завоевала золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, а недавно выиграла национальный соревнования. Также она подтвердила, что будет готовиться к Олимпийским играм в Париже."Могу только поприветствовать решение Оксаны выступить на своей девятой Олимпиаде. Она молодец, демонстрирует уникальную работоспособность. Это очень талантливый человек, поэтому искренне желаю ей успехов. Касательно ее решений завершить карьеру и затем вернуться в спорт, сказать особо нечего. Если она чувствует в себе силы и дальше выступать на самом высоком уровне, то почему бы и нет. Прогнозы относительно ее возможного результата в Париже делать не хочу. Лишь пожелаю ей выступить как можно лучше. Такая долгая спортивная жизнь для гимнастики не характерна. Могу вспомнить разве что болгарина Йордана Йовчева, у которого тоже была выдающаяся карьера. Конечно, на поток подобное долголетие не поставить", - сообщил Титов.Чусовитиной в июне исполнится 47 лет. Она является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми летних Олимпийских играх. Родившаяся в Бухаре спортсменка выступала за сборные СССР и Германии, а в настоящее время представляет Узбекистан. Помимо олимпийского золота на ее счету есть серебро Игр-2008 в Пекине, а также три победы, серебряные и бронзовые награды на чемпионатах мира.Читайте также:

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оксана чусовитина, гимнастика