https://uz.sputniknews.ru/20220510/prezident-shri-lanki-poprosil-svoego-brata-pokinut-post-premer-ministra-24462328.html

Президент Шри-Ланки попросил своего брата покинуть пост премьер-министра

Президент Шри-Ланки попросил своего брата покинуть пост премьер-министра

Премьер-министр Махинда Ражапакса выполнил просьбу брата и подал в отставку ради устранения кризиса в стране.

2022-05-10T18:36+0500

2022-05-10T18:36+0500

2022-05-10T18:36+0500

в мире

президент

шри-ланка

пост

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0a/24462285_0:27:509:313_1920x0_80_0_0_8d110e36165c1d461279b270de9123b7.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку своего брата Махинды Раджапаксы с поста премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mirror.Махинда Раджапакса накануне подал в отставку в связи с начавшимися протестами из-за политического кризиса в стране, который последовал вслед за экономическим.Решение об уходе было принято после специального заседания в пятницу, в ходе которого президент Готабайя Раджапакса попросил его уйти в отставку для решения кризиса в стране.Сегодняшний политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Главная причина - дефицит иностранной валюты, который возник в результате ограничения туристического потока из-за COVID-19. В результате этого страна была не в состоянии закупить необходимое количество топлива. В государстве ощущается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. В частности, во многих районах Шри-Ланки постоянно отключают электроэнергию именно из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.Столкновения в столице начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", большинство из которых – сельские жители, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции. Затем они устроили стычку с оппозиционерами, которые проводили митинг рядом с резиденциями президента и премьер-министра страны. Полиция, в свою очередь, использовала водомёты и слезоточивый газ. Помимо полицейских для охраны порядка привлекли военные подразделения.Известно, что протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, а также дома трех бывших министров и двух депутатов.Читайте также:

шри-ланка

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, шри-ланка, пост, премьер-министр