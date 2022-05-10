Президент Шри-Ланки попросил своего брата покинуть пост премьер-министра
Премьер-министр Махинда Ражапакса выполнил просьбу брата и подал в отставку ради устранения кризиса в стране.
ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку своего брата Махинды Раджапаксы с поста премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mirror.
Махинда Раджапакса накануне подал в отставку в связи с начавшимися протестами из-за политического кризиса в стране, который последовал вслед за экономическим.
Решение об уходе было принято после специального заседания в пятницу, в ходе которого президент Готабайя Раджапакса попросил его уйти в отставку для решения кризиса в стране.
Сегодняшний политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Главная причина - дефицит иностранной валюты, который возник в результате ограничения туристического потока из-за COVID-19.
Решение об уходе было принято после специального заседания в пятницу, в ходе которого президент Готабайя Раджапакса попросил его уйти в отставку для решения кризиса в стране.
Сегодняшний политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Главная причина - дефицит иностранной валюты, который возник в результате ограничения туристического потока из-за COVID-19.
В результате этого страна была не в состоянии закупить необходимое количество топлива. В государстве ощущается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. В частности, во многих районах Шри-Ланки постоянно отключают электроэнергию именно из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Столкновения в столице начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", большинство из которых – сельские жители, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции.
Затем они устроили стычку с оппозиционерами, которые проводили митинг рядом с резиденциями президента и премьер-министра страны.
Полиция, в свою очередь, использовала водомёты и слезоточивый газ. Помимо полицейских для охраны порядка привлекли военные подразделения.
Известно, что протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, а также дома трех бывших министров и двух депутатов.
Столкновения в столице начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", большинство из которых – сельские жители, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции.
Затем они устроили стычку с оппозиционерами, которые проводили митинг рядом с резиденциями президента и премьер-министра страны.
Полиция, в свою очередь, использовала водомёты и слезоточивый газ. Помимо полицейских для охраны порядка привлекли военные подразделения.
Известно, что протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, а также дома трех бывших министров и двух депутатов.
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