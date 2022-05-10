https://uz.sputniknews.ru/20220510/uchenye-nashli-sposob-povysit-urojaynost-v-uzbekistane--podrobnosti-24460009.html

Ученые нашли способ повысить урожайность в Узбекистане — подробности

Ученые нашли способ повысить урожайность в Узбекистане — подробности

Хорезмские ученые создали биостимулятор, способствующий существенному увеличению урожайности, и не приносящим вред здоровью человека.

2022-05-10T14:55+0500

2022-05-10T14:55+0500

2022-05-10T14:55+0500

урожай

узбекистан

хорезм

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Ученые Хорезмской академии Маъмуна создали новый биостимулятор, который существенно повышает урожайность. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил кандидат химических наук, научный сотрудник Академии Шодлик Хасанов. Биостимулятор получил название БКМ. Его разработкой и исследованием занимались ученые Узбекистана во главе с вице-президентом Академии наук Бахтияром Ибрагимовым начиная с 2017 года. В его состав входят: пара-нитробензойная кислота, соль хлорида меди (II) и триэтаноламин. В ходе испытаний на пшенице и кукурузе ученые смогли зафиксировать ускорение всходов в среднем на три или четыре дня, а урожайности с одного гектара — от восьми до десяти центнеров. Помимо пшеницы и кукурузы, БМК планируют использовать и для увеличения урожайности хлопчатника. Известно, что на данный момент исследования на овощах и фруктах еще не проводили. На данный момент для повышения урожайности фермеры пока еще используют янтарную кислоту. Однако ученые выяснили, что если янтарную кислоту перевести в соль, то ее активность возрастает в 100-300 раз. Таким образом получилось, что для использования на один гектар БКМ потребуется один или два грамма вместо 200-300 граммов кислоты. При этом цена на биостимулятор примерно такая же, как и на янтарную кислоту. На сегодняшний день новинкой планируют обеспечить фермерские хозяйства Хорезмской области. В перспективе рассчитывают на широкий спрос в других регионах, а также за пределами страны.Читайте также: Ученые из Узбекистана и России создадут мобильный геологоразведочный отряд

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