https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-tashkente-startovala-mejdunarodnaya-mendeleevskaya-olimpiada-po-ximii-24463196.html
В Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии
В Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии
В олимпиаде участвуют более 100 школьников из 16 стран.
2022-05-10T20:24+0500
2022-05-10T20:24+0500
2022-05-10T20:24+0500
общество
ташкент
олимпиада
химия
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Во вторник в Ташкенте состоялось открытие 56-й международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Соревнование между школьниками из 16 стран пройдет в этом году в очном режиме.Чтобы попасть на олимпиаду, все участники прошли серьезный отбор. Они стали победителями национальных химических олимпиад, а некоторые из ребят прошли даже дополнительные отборочные соревнования в своих странах.За неделю участникам состязаний предстоит продемонстрировать свои знания в двух теоретических и одном экспериментальном турах. Организаторами соревнований выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "ЕвроХим".Победители и призеры олимпиады по химии получат дипломы, медали и ценные призы. Абсолютному победителю будет вручена премия имени академика В.В. Лунина. Обладатели всех этих наград станут известны 15 мая.
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ташкент, олимпиада, химия
В Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии
В олимпиаде участвуют более 100 школьников из 16 стран.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Во вторник в Ташкенте состоялось открытие 56-й международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Соревнование между школьниками из 16 стран пройдет в этом году в очном режиме.
Чтобы попасть на олимпиаду, все участники прошли серьезный отбор. Они стали победителями национальных химических олимпиад, а некоторые из ребят прошли даже дополнительные отборочные соревнования в своих странах.
За неделю участникам состязаний предстоит продемонстрировать свои знания в двух теоретических и одном экспериментальном турах.
"Научные олимпиады являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Это дает творческой и талантливой молодежи возможность проявить себя. Именно поэтому такие мероприятия поддерживаются во всем мире и развиваются день ото дня", - рассказала директор Агентства Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан Хилола Умарова.
Организаторами соревнований выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "ЕвроХим".
Победители и призеры олимпиады по химии получат дипломы, медали и ценные призы. Абсолютному победителю будет вручена премия имени академика В.В. Лунина. Обладатели всех этих наград станут известны 15 мая.