https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-tashkente-startovala-mejdunarodnaya-mendeleevskaya-olimpiada-po-ximii-24463196.html

В Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии

В Ташкенте стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии

В олимпиаде участвуют более 100 школьников из 16 стран.

2022-05-10T20:24+0500

2022-05-10T20:24+0500

2022-05-10T20:24+0500

общество

ташкент

олимпиада

химия

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Во вторник в Ташкенте состоялось открытие 56-й международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Соревнование между школьниками из 16 стран пройдет в этом году в очном режиме.Чтобы попасть на олимпиаду, все участники прошли серьезный отбор. Они стали победителями национальных химических олимпиад, а некоторые из ребят прошли даже дополнительные отборочные соревнования в своих странах.За неделю участникам состязаний предстоит продемонстрировать свои знания в двух теоретических и одном экспериментальном турах. Организаторами соревнований выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Агентство Президентских образовательных учреждений Республики Узбекистан, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и компания "ЕвроХим".Победители и призеры олимпиады по химии получат дипломы, медали и ценные призы. Абсолютному победителю будет вручена премия имени академика В.В. Лунина. Обладатели всех этих наград станут известны 15 мая.

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ташкент, олимпиада, химия