https://uz.sputniknews.ru/20220510/video-kogda-moskva-i-tashkent-vypustyat-novyy-samolet---mnenie-aviaeksperta-24463342.html
Видео: Когда Москва и Ташкент выпустят новый самолет - мнение авиаэксперта
Видео: Когда Москва и Ташкент выпустят новый самолет - мнение авиаэксперта
Ташкент и Москва собираются наладить совместное производство модернизированных авиалайнеров и запчастей к ним. Чем может быть полезен советский опыт самолетостроения, объяснил военный летчик Владимир Попов.
2022-05-10T21:02+0500
2022-05-10T21:02+0500
2022-05-11T00:09+0500
видео
москва
ташкент
самолет
мнение эксперта
производство
летчик
опыт
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Сегодня в Узбекистане работает ремонтный технический центр при Ташкентском аэропорте. Он выпускает композитные материалы для ремонта самолетов.Как могут использовать ресурсы этого цеха Россия и Узбекистан? Что из советского опыта в авиастроении наиболее ценно для стран? На эти вопросы Sputnik отвечает кандидат технических наук, Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.По мнению Попова, в Ташкенте могут изготавливать композитные детали для таких самолетов как МС-21, Ил-114 и другие. Для этого имеются необходимые цеха и площади.Где Москва и Ташкент могут найти кадры для развития авиастроения, смотрите в полной версии интервью с генерал-майором, авиационным экспертом Владимиром Поповым.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, ташкент, самолет, мнение эксперта, производство, летчик, опыт, видео
Видео: Когда Москва и Ташкент выпустят новый самолет - мнение авиаэксперта
21:02 10.05.2022 (обновлено: 00:09 11.05.2022)
Ташкент и Москва обсуждают перспективы совместного производства модернизированных авиалайнеров и запчастей к ним. Чем может быть полезен советский опыт самолетостроения, объяснил военный летчик Владимир Попов.
Сегодня в Узбекистане работает ремонтный технический центр при Ташкентском аэропорте. Он выпускает композитные материалы для ремонта самолетов.
Как могут использовать ресурсы этого цеха Россия и Узбекистан? Что из советского опыта в авиастроении наиболее ценно для стран? На эти вопросы Sputnik отвечает кандидат технических наук, Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
"Сейчас нужно использовать уникальность опыта ташкентского авиационного предприятия. Москва и Ташкент вполне могут сделать новый модернизированный авиалайнер", - считает специалист.
По мнению Попова, в Ташкенте могут изготавливать композитные детали для таких самолетов как МС-21, Ил-114 и другие. Для этого имеются необходимые цеха и площади.
"Главное, чтобы у России и Узбекистана было желание и политическая воля. Ведь недаром ташкентский завод изготавливал известные во всем мире самолеты Ил-14, Ан-8, Ан-12, Ан-22 "Антей", вертолет-самолет К-22", - напоминает военный летчик.
Где Москва и Ташкент могут найти кадры для развития авиастроения, смотрите в полной версии интервью с генерал-майором, авиационным экспертом Владимиром Поповым.