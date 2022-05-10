https://uz.sputniknews.ru/20220510/video-kogda-moskva-i-tashkent-vypustyat-novyy-samolet---mnenie-aviaeksperta-24463342.html

Видео: Когда Москва и Ташкент выпустят новый самолет - мнение авиаэксперта

Видео: Когда Москва и Ташкент выпустят новый самолет - мнение авиаэксперта

Ташкент и Москва собираются наладить совместное производство модернизированных авиалайнеров и запчастей к ним. Чем может быть полезен советский опыт самолетостроения, объяснил военный летчик Владимир Попов.

2022-05-10T21:02+0500

2022-05-10T21:02+0500

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видео

москва

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самолет

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летчик

опыт

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Сегодня в Узбекистане работает ремонтный технический центр при Ташкентском аэропорте. Он выпускает композитные материалы для ремонта самолетов.Как могут использовать ресурсы этого цеха Россия и Узбекистан? Что из советского опыта в авиастроении наиболее ценно для стран? На эти вопросы Sputnik отвечает кандидат технических наук, Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.По мнению Попова, в Ташкенте могут изготавливать композитные детали для таких самолетов как МС-21, Ил-114 и другие. Для этого имеются необходимые цеха и площади.Где Москва и Ташкент могут найти кадры для развития авиастроения, смотрите в полной версии интервью с генерал-майором, авиационным экспертом Владимиром Поповым.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

москва, ташкент, самолет, мнение эксперта, производство, летчик, опыт, видео