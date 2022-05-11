https://uz.sputniknews.ru/20220511/bill-geyts-zarazilsya-koronavirusom--24483283.html

Билл Гейтс заразился коронавирусом

Билл Гейтс заразился коронавирусом

После вакцинации и получения бустерной дозы богатейший человек планеты, основатель компании Microsoft оказался инфицирован COVID-19.

2022-05-11T19:03+0500

2022-05-11T19:03+0500

2022-05-11T19:03+0500

в мире

билл гейтс

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1367/10/13671076_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_2f086a9610ede2c3c649301bc5b52a06.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусной инфекции. О своей болезни сам Гейтс написал на своей страничке в Twitter, сообщает Sputnik Беларусь.Как пишет Гейтс, он не только прошел полную вакцинацию, но и получил бустерную дозу.Ранее Гейтс прогнозировал появление нового патогена, который грозит более высоким уровнем тяжелых заболеваний и летального исхода.При этом он выразил надежду, что создаваемые в противостоянии с новыми типами вирусов инновации станут надежным заслоном и от таких опасных болезней, как, в частности, ВИЧ и туберкулез.Касательно коронавируса Гейтс заявил, что тот станет похожим на сезонную простуду, почему его будет много проще лечить.Читайте также: Олигарх спонсирует госпереворот

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

билл гейтс, коронавирус covid-19