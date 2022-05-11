https://uz.sputniknews.ru/20220511/bill-geyts-zarazilsya-koronavirusom--24483283.html
Билл Гейтс заразился коронавирусом
Билл Гейтс заразился коронавирусом
После вакцинации и получения бустерной дозы богатейший человек планеты, основатель компании Microsoft оказался инфицирован COVID-19.
2022-05-11T19:03+0500
2022-05-11T19:03+0500
2022-05-11T19:03+0500
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусной инфекции. О своей болезни сам Гейтс написал на своей страничке в Twitter, сообщает Sputnik Беларусь.Как пишет Гейтс, он не только прошел полную вакцинацию, но и получил бустерную дозу.Ранее Гейтс прогнозировал появление нового патогена, который грозит более высоким уровнем тяжелых заболеваний и летального исхода.При этом он выразил надежду, что создаваемые в противостоянии с новыми типами вирусов инновации станут надежным заслоном и от таких опасных болезней, как, в частности, ВИЧ и туберкулез.Касательно коронавируса Гейтс заявил, что тот станет похожим на сезонную простуду, почему его будет много проще лечить.Читайте также: Олигарх спонсирует госпереворот
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билл гейтс, коронавирус covid-19
Билл Гейтс заразился коронавирусом
После вакцинации и получения бустерной дозы богатейший человек планеты, основатель компании Microsoft оказался инфицирован COVID-19.
ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik
. Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусной инфекции. О своей болезни сам Гейтс написал на своей страничке в Twitter, сообщает Sputnik Беларусь
.
Как пишет Гейтс, он не только прошел полную вакцинацию, но и получил бустерную дозу.
Ранее Гейтс прогнозировал появление нового патогена, который грозит более высоким уровнем тяжелых заболеваний и летального исхода.
При этом он выразил надежду, что создаваемые в противостоянии с новыми типами вирусов инновации станут надежным заслоном и от таких опасных болезней, как, в частности, ВИЧ и туберкулез.
Касательно коронавируса Гейтс заявил, что тот станет похожим на сезонную простуду, почему его будет много проще лечить.