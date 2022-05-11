https://uz.sputniknews.ru/20220511/delegatsiya-uzbekistana-primet-uchastie-v-sammite-mid-sng-24481678.html

Делегация Узбекистана примет участие в саммите МИД СНГ

Делегация Узбекистана примет участие в саммите МИД СНГ

Дипломаты во главе с и.о. министра иностранных дел Владимиром Норовым также поучаствует во встрече глав МИД Центральной Азии.

2022-05-11T17:41+0500

2022-05-11T17:41+0500

2022-05-11T17:41+0500

политика

мид узбекистана

владимир норов

смид снг

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с и.о. главы внешнеполитического ведомства Владимиром Норовым примет участие в саммите министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства.Саммит пройдет в Душанбе 12-13 мая. По данным пресс-службы, в ходе заседания участники обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудят ход реализации совместных программ и проекты вносимые на рассмотрение Совета глав государств Содружества.Узбекистанская делегация также примет участие во встрече глав МИД Центральной Азии и проведет ряд двусторонних встреч.Читайте также: В Ташкенте пройдет Форум народной дипломатии ШОС

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мид узбекистана, владимир норов, смид снг