https://uz.sputniknews.ru/20220511/djizak-budet-sotrudnichat-s-rossiyskimi-vuzami-24489869.html

Джизак будет сотрудничать с российскими вузами

Джизак будет сотрудничать с российскими вузами

Администрация города подписала меморандумы с двумя университетами в России.

2022-05-11T20:18+0500

2022-05-11T20:18+0500

2022-05-11T20:18+0500

общество

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вузы

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Администрация города Джизака подписала меморандум о сотрудничестве с двумя российскими вузами, сообщает пресс-служба Посольства России в Узбекистане.Церемония подписания меморандума между городской администрацией, Московским международным университетом и Ростовским экономическим университетом прошла 10 мая. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, сообщает пресс-служба.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Читайте также: В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов

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джизак, вузы