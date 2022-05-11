https://uz.sputniknews.ru/20220511/djizak-budet-sotrudnichat-s-rossiyskimi-vuzami-24489869.html
Джизак будет сотрудничать с российскими вузами
Джизак будет сотрудничать с российскими вузами
Администрация города подписала меморандумы с двумя университетами в России.
2022-05-11T20:18+0500
2022-05-11T20:18+0500
2022-05-11T20:18+0500
общество
джизак
вузы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24489816_0:12:824:476_1920x0_80_0_0_b4001d7075e70d2631e26ac61261a99c.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Администрация города Джизака подписала меморандум о сотрудничестве с двумя российскими вузами, сообщает пресс-служба Посольства России в Узбекистане.Церемония подписания меморандума между городской администрацией, Московским международным университетом и Ростовским экономическим университетом прошла 10 мая. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, сообщает пресс-служба.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Читайте также: В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов
джизак
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24489816_0:0:824:619_1920x0_80_0_0_23701caa3780de52592da46aee09d047.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джизак, вузы
Джизак будет сотрудничать с российскими вузами
Администрация города подписала меморандумы с двумя университетами в России.
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik.
Администрация города Джизака подписала меморандум о сотрудничестве с двумя российскими вузами, сообщает пресс-служба
Посольства России в Узбекистане.
Церемония подписания меморандума между городской администрацией, Московским международным университетом и Ростовским экономическим университетом прошла 10 мая. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, сообщает пресс-служба.
Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.
Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.
С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.