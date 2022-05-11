https://uz.sputniknews.ru/20220511/gazprom-ukraina-ostavila-dlya-tranzita-gaza-v-evropu-tolko-odin-vxod-24486903.html

"Газпром": Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход

"Газпром": Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход

"Газпром":Киев сделал так, что транзит газа стал на 34% ниже оплаченных мощностей.

2022-05-11T21:32+0500

2022-05-11T21:32+0500

2022-05-11T21:32+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Украина пропускает российский транзитный газ только через один вход, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает РИА Новости."Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения", — отметил он.При этом объемы газа, поступающего в Германию через Украину снизились на 25% по сравнению со вчерашним днем.Накануне "Оператор ГТС Украины" заявил, что с семи утра 11 мая из-за форс-мажорных обстоятельств прекратится транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые перешли под российский контроль. На долю последней приходилась около трети топлива, поставляемого из России в Европу, — до 32,6 миллиона кубометров в сутки.Украинская сторона предложила перевести эти объемы на ГИС "Суджа".В российской компании подчеркнули, что не видят никаких причин для прекращения поставок через "Сохрановку". Там добавили, что и эта ГИС, и "Новопсков" продолжают работать. При этом для переноса транзита на "Суджу" нет технологических возможностей.В "Газпроме" отметили, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия — продолжала поставки в соответствии со всеми заключенными контратками.Читайте также:Немецкая компания VNG заплатит за российский газ в рублях — СМИ

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