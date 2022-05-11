https://uz.sputniknews.ru/20220511/nemetskaya-kompaniya-vng-zaplatit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyax--smi-24467602.html
Немецкая компания VNG заплатит за российский газ в рублях — СМИ
Немецкая компания VNG заплатит за российский газ в рублях — СМИ
Список европейских компаний, которые открыли счета в "Газпромбанке", пополнила энергетическая Verbundnetz Gas.
2022-05-11T10:57+0500
2022-05-11T10:57+0500
2022-05-11T10:57+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Немецкая VNG открыла счет в "Газпромбанке" и оплатит поставки российского газа в рублях. В компании заявили, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения поставок газа и экономической устойчивости страны в целом — в соответствии с санкционными правилами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.В компании добавили, что "открытие счета прошло без проблем". По данным Bloomberg, на сегодня открыли счета в "Газпромбанке" не менее 10 европейских покупателей, из них четверо уже расплатились в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
газ
Немецкая компания VNG заплатит за российский газ в рублях — СМИ
Список европейских компаний, которые открыли счета в "Газпромбанке", пополнила энергетическая Verbundnetz Gas.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Немецкая VNG открыла счет в "Газпромбанке" и оплатит поставки российского газа в рублях.
В компании заявили, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения поставок газа и экономической устойчивости страны в целом — в соответствии с санкционными правилами.
Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на Reuters.
"Мы оплатим сумму, которая будет по-прежнему номинирована в евро, на счетах в "Газпромбанке" в соответствии с запланированной процедурой, чтобы гарантировать своевременную оплату поставщику", — прокомментировали представители VNG.
В компании добавили, что "открытие счета прошло без проблем".
По данным Bloomberg, на сегодня открыли счета в "Газпромбанке" не менее 10 европейских покупателей, из них четверо уже расплатились в рублях.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.