https://uz.sputniknews.ru/20220511/nemetskaya-kompaniya-vng-zaplatit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyax--smi-24467602.html

Немецкая компания VNG заплатит за российский газ в рублях — СМИ

Немецкая компания VNG заплатит за российский газ в рублях — СМИ

Список европейских компаний, которые открыли счета в "Газпромбанке", пополнила энергетическая Verbundnetz Gas.

2022-05-11T10:57+0500

2022-05-11T10:57+0500

2022-05-11T10:57+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Немецкая VNG открыла счет в "Газпромбанке" и оплатит поставки российского газа в рублях. В компании заявили, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения поставок газа и экономической устойчивости страны в целом — в соответствии с санкционными правилами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.В компании добавили, что "открытие счета прошло без проблем". По данным Bloomberg, на сегодня открыли счета в "Газпромбанке" не менее 10 европейских покупателей, из них четверо уже расплатились в рублях.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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