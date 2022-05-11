https://uz.sputniknews.ru/20220511/kak-izmenitsya-upravlenie-vodnymi-resursami-v-regionax-24471824.html
Как изменится управление водными ресурсами в регионах
Как изменится управление водными ресурсами в регионах
Власти установили лимиты использования воды для орошения по всем регионам.
2022-05-11T14:55+0500
2022-05-11T14:55+0500
2022-05-11T14:55+0500
общество
вода
дефицит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Правительство утвердило лимиты водозабора на полив сельскохозяйственных культур во всех регионам Узбекистана.Об этом говорится в соответствующем постановлении "О неотложных мерах по обеспечению надежного водоснабжения сельскохозяйственных культур в условиях ожидаемого дефицита воды в 2022 году".Власти также установили допустимые объемы электроэнергии, которую используют организации при Минводхозе на эксплуатацию насосных станций и вертикальных оросительных скважин.На ремонт и реконструкцию оросительных систем и их гидротехнических сооружений, насосных агрегатов и оросительных колодцев выделят 300 млрд сумов.Рациональным использованием имеющихся водных ресурсов займется созданная Республиканская рабочая группа. В частности, будет установлен строгий контроль в крупных водохранилищах. Подачу воды начнут осуществлять на основании точных расчетов и заявок хокимиятов.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил усовершенствовать управление водными ресурсами и регулирование взаимоотношений с водопотребителями.Узбекистан также уделяет особое внимание повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. В 2021 году водосберегающие технологии были внедрены на 433 тысячах гектаров или 17% орошаемых площадей.Читайте также:
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вода, дефицит, узбекистан
Как изменится управление водными ресурсами в регионах
Власти Узбекистана установили лимиты использования воды для орошения по всем регионам.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Правительство утвердило лимиты водозабора на полив сельскохозяйственных культур во всех регионам Узбекистана.
Об этом говорится в соответствующем постановлении
"О неотложных мерах по обеспечению надежного водоснабжения сельскохозяйственных культур в условиях ожидаемого дефицита воды в 2022 году".
Власти также установили допустимые объемы электроэнергии, которую используют организации при Минводхозе на эксплуатацию насосных станций и вертикальных оросительных скважин.
На ремонт и реконструкцию оросительных систем и их гидротехнических сооружений, насосных агрегатов и оросительных колодцев выделят 300 млрд сумов.
Рациональным использованием имеющихся водных ресурсов займется созданная Республиканская рабочая группа. В частности, будет установлен строгий контроль в крупных водохранилищах.
Подачу воды начнут осуществлять на основании точных расчетов и заявок хокимиятов.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил
усовершенствовать управление водными ресурсами и регулирование взаимоотношений с водопотребителями.
Узбекистан также уделяет особое внимание повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. В 2021 году водосберегающие технологии были внедрены на 433 тысячах гектаров или 17% орошаемых площадей.