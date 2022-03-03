https://uz.sputniknews.ru/20220303/upravlyat-vodnymi-resursami-budut-chastnye-kompanii-23114806.html

Управлять водными ресурсами будут частные компании

Управлять водными ресурсами будут частные компании

Главное об изменениях в водной сфере – читайте в обзоре.

2022-03-03T15:19+0500

2022-03-03T15:19+0500

2022-03-03T16:34+0500

общество

вода

водные ресурсы

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил усовершенствовать управление водными ресурсами и регулирование взаимоотношений с водопотребителями.Для этого к процессу привлекут частный сектор. Президент поставил ряд задач, которые необходимо решить посредством государственно-частного партнерства:Крупные производители сельскохозпродукции самостоятельно будут управлять и распределять водные ресурсы на своей территории. В частности, кластерам, имеющим на балансе земли сельскохозяйственного назначения, передаются в управление все водохозяйственные объекты, расположенные на отведенной им площади.Частный сектор будет также управлять водохозяйственными объектами районов, специализированных на плодоовощеводстве и рисоводстве.Предприятия, которым поручено управление водохозяйственными объектами:При этом часть средств, предусмотренных госбюджетом на расходы по эксплуатации водохозяйственных объектов, выплачивается частному партнеру.До конца 2023 года будет проведена полная инвентаризация водохозяйственных объектов, расположенных на территории производителей сельскохозяйственной продукции, и передача им указанных объектов.При этом на баланс водопотребителей безвозмездно переводятся внутренние оросительные и коллекторно-дренажные сети, а обслуживающие организации получают управление над межфермерскими внутрихозяйственными оросительными и коллекторно-дренажными сетями.Узбекистан уделяет особое внимание повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. В 2021 году водосберегающие технологии были внедрены на 433 тысячах гектаров или 17% орошаемых площадей.Читайте также:В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг >>Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство >>

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вода, водные ресурсы