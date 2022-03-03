https://uz.sputniknews.ru/20220303/upravlyat-vodnymi-resursami-budut-chastnye-kompanii-23114806.html
Управлять водными ресурсами будут частные компании
Управлять водными ресурсами будут частные компании
Главное об изменениях в водной сфере – читайте в обзоре.
2022-03-03T15:19+0500
2022-03-03T15:19+0500
2022-03-03T16:34+0500
общество
вода
водные ресурсы
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил усовершенствовать управление водными ресурсами и регулирование взаимоотношений с водопотребителями.Для этого к процессу привлекут частный сектор. Президент поставил ряд задач, которые необходимо решить посредством государственно-частного партнерства:Крупные производители сельскохозпродукции самостоятельно будут управлять и распределять водные ресурсы на своей территории. В частности, кластерам, имеющим на балансе земли сельскохозяйственного назначения, передаются в управление все водохозяйственные объекты, расположенные на отведенной им площади.Частный сектор будет также управлять водохозяйственными объектами районов, специализированных на плодоовощеводстве и рисоводстве.Предприятия, которым поручено управление водохозяйственными объектами:При этом часть средств, предусмотренных госбюджетом на расходы по эксплуатации водохозяйственных объектов, выплачивается частному партнеру.До конца 2023 года будет проведена полная инвентаризация водохозяйственных объектов, расположенных на территории производителей сельскохозяйственной продукции, и передача им указанных объектов.При этом на баланс водопотребителей безвозмездно переводятся внутренние оросительные и коллекторно-дренажные сети, а обслуживающие организации получают управление над межфермерскими внутрихозяйственными оросительными и коллекторно-дренажными сетями.Узбекистан уделяет особое внимание повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. В 2021 году водосберегающие технологии были внедрены на 433 тысячах гектаров или 17% орошаемых площадей.Читайте также:В сельском хозяйстве Узбекистана разрешат использовать дроны до 100 кг >>Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство >>
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вода, водные ресурсы
Управлять водными ресурсами будут частные компании
15:19 03.03.2022 (обновлено: 16:34 03.03.2022) Подписаться на
Частный сектор будет также управлять водохозяйственными объектами районов, специализированных на плодоовощеводстве и рисоводстве.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поручил
усовершенствовать управление водными ресурсами и регулирование взаимоотношений с водопотребителями.
Для этого к процессу привлекут частный сектор. Президент поставил ряд задач, которые необходимо решить посредством государственно-частного партнерства:
надежное обеспечение водными ресурсами производителей сельскохозяйственной продукции и приусадебных земель населения;
постоянное содержание в технически исправном состоянии ирригационных систем, оросительных сетей, их гидротехнических сооружений;
ведение учета и отчетности по воде посредством автоматизированных систем, зависимость от человеческого фактора которых является минимальной.
Крупные производители сельскохозпродукции самостоятельно будут управлять и распределять водные ресурсы на своей территории. В частности, кластерам, имеющим на балансе земли сельскохозяйственного назначения, передаются в управление все водохозяйственные объекты, расположенные на отведенной им площади.
Частный сектор будет также управлять водохозяйственными объектами районов, специализированных на плодоовощеводстве и рисоводстве.
Предприятия, которым поручено управление водохозяйственными объектами:
делают это самостоятельно;
обеспечивают водой в установленном порядке дехканские хозяйства и приусадебные земли населения в рамках лимита водозабора;
внедряют автоматизированные системы в учет и отчетность по воде;
поэтапно модернизируют все водохозяйственные объекты в своей зоне обслуживания.
При этом часть средств, предусмотренных госбюджетом на расходы по эксплуатации водохозяйственных объектов, выплачивается частному партнеру.
До конца 2023 года будет проведена полная инвентаризация водохозяйственных объектов, расположенных на территории производителей сельскохозяйственной продукции, и передача им указанных объектов.
При этом на баланс водопотребителей безвозмездно переводятся внутренние оросительные и коллекторно-дренажные сети, а обслуживающие организации получают управление над межфермерскими внутрихозяйственными оросительными и коллекторно-дренажными сетями.
Узбекистан уделяет особое внимание повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. В 2021 году водосберегающие технологии были внедрены на 433 тысячах гектаров или 17% орошаемых площадей.
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