Конашенков: попытка захвата Змеиного — бездумная пиар-акция Киева
© Sputnik / Илья ПиталевОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
© Sputnik / Илья Питалев
Войска Украины потеряли 14 самолётов и вертолетов, а также до 50 военных при попытках захвата острова Змеиный, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве назвали это "бездумная пиар-акцией киевского режима".
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. В ходе попыток захвата острова Змеиный войска Украины потеряли 14 самолётов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель ведомства назвал это "бездумной пиар-акцией киевского режима"
"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолётов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов", — сказал генерал.
В частности, уточнил Конашенков, киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.
Уничтожены 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции ещё шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.
Во вторник днем, по его словам, в районе Змеиного ПВО России был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2".
"Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, - ударных "Байрактар-ТБ2", - уточнил Конашенков.
Он добавил, что все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся "пиар-акции" киевского режима по захвату в канун Дня Победы острова Змеиный.
Кроме того, добавил генерал, сегодня российскими военнослужащими на берегу были обнаружены ещё три, прибитых с моря, тела украинских диверсантов.
"Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов", - сказал он.
Вооруженные силы России с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, атака была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский.
Несмотря на то, что Генштаб был против, президент Украины потребовал результат к 9 мая. Итогом должно было стать совместное заявление о так называемой "перемоге" британского премьера Джонсона и Зеленского.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.