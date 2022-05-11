https://uz.sputniknews.ru/20220511/medvedev-pechatnyy-stanok-ssha-slomaetsya-a-rossiya-dostignet-tseli-24476481.html

Медведев: печатный станок США сломается, а Россия достигнет цели

Медведев: печатный станок США сломается, а Россия достигнет цели

Зампред Совета безопасности России высказался о недавнем решении американского конгресса выделить дополнительную помощь Украине.

2022-05-11T15:35+0500

2022-05-11T15:35+0500

2022-05-11T15:35+0500

россия

сша

украина

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. В попытках экономически влиять на Россию сломается печатный станок США, но цели спецоперации в защиту Донбасса будут достигнуты, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, во вторник Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительной помощи на беспрецедентную сумму почти в $40 млрд.По его словам, целью "помощи" Украине в таком беспрецедентном масштабе является "продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире".Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных штатах. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Путин поздравил Узбекистан с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

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сша, украина, дмитрий медведев