https://uz.sputniknews.ru/20220511/metro-v-shanxae-prekratilo-rabotu-iz-za-covid-19-24477874.html

Метро в Шанхае прекратило работу из-за COVID-19

Метро в Шанхае прекратило работу из-за COVID-19

Шанхайское метро — мировой лидер по протяженности: насчитывает более 800 км. Всего здесь 20 линий и 508 станций, количество пассажиров до пандемии достигало 10 млн в сутки.

2022-05-11T08:28+0500

2022-05-11T08:28+0500

2022-05-11T19:08+0500

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метро

китай

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Шанхае прекратило работу метро. Всему виной — вспышка коронавируса в городе.Движение поездов остановили на двух действующих линиях подземки, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию метрополитена.Введенный с 28 марта локдаун планировали завершить к 5 апреля. Однако из-за огромного числа заразившихся карантин продлили на неопределенный срок. Власти Шанхая призвали горожан оставаться дома.При этом Шанхай не единственный город, где ввели подобные меры. В настоящее время приостановлена работа 64 станций метро в Пекине. Здесь также закрыты все государственные школы, кинотеатры, торговые центры и спортивные залы, оцеплен ряд кварталов, где были зафиксированы вспышки заболевания.Число инфицированных в Китае с каждым днем неуклонно растет: в стране уже выявили 220 721 случай заражения COVID-19. Читайте также:

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метро, китай, коронавирус covid-19