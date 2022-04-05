https://uz.sputniknews.ru/20220405/omikron-snova-mutiroval-novyy-shtamm-nashli-v-kitae-23777846.html

"Омикрон" снова мутировал: новый штамм нашли в Китае

"Омикрон" снова мутировал: новый штамм нашли в Китае

Что уже удалось узнать о новой мутации, читайте в материале.

2022-04-05T12:41+0500

2022-04-05T12:41+0500

2022-04-05T12:41+0500

в мире

штамм-омикрон

китай

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На востоке Китая выявили новый вариант "омикрона" — BA.1.1, пишет Bloomberg.Мутацию обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу. Новый штаммом заболел один из пациентов с легкой формой COVID-19.Ученые пока что сходятся во мнении, что это мутация стандартного омикрон-штамма. Значит, высока вероятность, что болезнь также будет протекать в легкой форме.Однако, чтобы это доказать, предстоит провести исследования.Ранее медики перечислили пять главных симптомов "омикрона". Специалисты отмечают, что этот тип коронавируса предпочитает размножаться в верхних дыхательных путях, а его инкубационный период сократился.Штамм "омикрон" B.1.1.529. впервые обнаружили осенью прошлого в ЮАР — он более заразен, но менее смертелен. На сегодняшний день "омикрон" уже мутировал в подвиды BA.1 и BA.2Читайте также:

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штамм-омикрон, китай