https://uz.sputniknews.ru/20220511/mir-perejivaet-masshtabnye-peremeny--norov-24472778.html

Мир переживает масштабные перемены — Норов

Мир переживает масштабные перемены — Норов

Глава МИД Узбекистана Владимир Норов отметил геополитические напряжения в мире, в то время, как ШОС активно способствует развитию межцивилизационного диалога.

2022-05-11T12:08+0500

2022-05-11T12:08+0500

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политика

шос

владимир норов

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сегодня мир переживает масштабные перемены и геополитические напряжения, вступает в новую эпоху стремительного развития и глобальных преобразований, отметил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.В среду он выступил на форуме народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывшемся в Ташкенте. По его словам, в подобных условиях организация вносит достойный вклад в укрепление полицентричного мироустройства.При этом, подчеркнул он, государства-члены признают важную роль Центральной Азии в процветании и развития пространства Организации.Доверительный диалог со странами региона в последнее время укрепил Узбекистан. Министр подчеркнул, что достигнуто взаимопонимание по большинству актуальных двусторонних и региональных вопросов на основе учета взаимных интересов.Министр отметил необходимость использования потенциала молодого поколения для развития народной дипломатии на пространстве организации.Для этого ШОС располагает достаточно разветвленной системой общественных платформ, в числе которых Молодежный совет, Университет ШОС, Модель ШОС, молодежная платформа SCOLAR Network и др.По инициативе Узбекистана с текущего года внедряется практика ежегодного предоставления статуса культурной и туристической столицы ШОС. Впервые он будет предоставлен индийскому городу Варанаси.Кроме того, глава Узбекистана выступил с инициативой об учреждении института “Посла доброй воли ШОС”. Это сыграет важную роль в демонстрации целей и задач Организации среди широкой общественности в мире, продвижении её позитивного имиджа на международной арене, подчеркнул Норов.Форум народной дипломатии ШОС проходит в столице Узбекистана с 11 по 12 мая под девизом "Народная дипломатия – взаимопонимание во имя развития".Известно, что участники обсудят пути эффективного использования инструментов народной дипломатии в целях укрепления многогранных связей между странами "семьи ШОС".По итогам форума планируется принятие Ташкентского коммюнике народной дипломатии ШОС.

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шос, владимир норов, мид узбекистана