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https://uz.sputniknews.ru/20220511/mir-perejivaet-masshtabnye-peremeny--norov-24472778.html
Мир переживает масштабные перемены — Норов
Мир переживает масштабные перемены — Норов
Глава МИД Узбекистана Владимир Норов отметил геополитические напряжения в мире, в то время, как ШОС активно способствует развитию межцивилизационного диалога.
2022-05-11T12:08+0500
2022-05-11T12:09+0500
политика
шос
владимир норов
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сегодня мир переживает масштабные перемены и геополитические напряжения, вступает в новую эпоху стремительного развития и глобальных преобразований, отметил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.В среду он выступил на форуме народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывшемся в Ташкенте. По его словам, в подобных условиях организация вносит достойный вклад в укрепление полицентричного мироустройства.При этом, подчеркнул он, государства-члены признают важную роль Центральной Азии в процветании и развития пространства Организации.Доверительный диалог со странами региона в последнее время укрепил Узбекистан. Министр подчеркнул, что достигнуто взаимопонимание по большинству актуальных двусторонних и региональных вопросов на основе учета взаимных интересов.Министр отметил необходимость использования потенциала молодого поколения для развития народной дипломатии на пространстве организации.Для этого ШОС располагает достаточно разветвленной системой общественных платформ, в числе которых Молодежный совет, Университет ШОС, Модель ШОС, молодежная платформа SCOLAR Network и др.По инициативе Узбекистана с текущего года внедряется практика ежегодного предоставления статуса культурной и туристической столицы ШОС. Впервые он будет предоставлен индийскому городу Варанаси.Кроме того, глава Узбекистана выступил с инициативой об учреждении института “Посла доброй воли ШОС”. Это сыграет важную роль в демонстрации целей и задач Организации среди широкой общественности в мире, продвижении её позитивного имиджа на международной арене, подчеркнул Норов.Форум народной дипломатии ШОС проходит в столице Узбекистана с 11 по 12 мая под девизом "Народная дипломатия – взаимопонимание во имя развития".Известно, что участники обсудят пути эффективного использования инструментов народной дипломатии в целях укрепления многогранных связей между странами "семьи ШОС".По итогам форума планируется принятие Ташкентского коммюнике народной дипломатии ШОС.
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шос, владимир норов, мид узбекистана

Мир переживает масштабные перемены — Норов

12:08 11.05.2022 (обновлено: 12:09 11.05.2022)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВладимир Норов и Танзила Нарбаева на ташкентском форуме народной дипломатии ШОС
Владимир Норов и Танзила Нарбаева на ташкентском форуме народной дипломатии ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Глава МИД Узбекистана Владимир Норов отметил геополитические напряжения в мире, в то время, как ШОС активно способствует развитию межцивилизационного диалога.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сегодня мир переживает масштабные перемены и геополитические напряжения, вступает в новую эпоху стремительного развития и глобальных преобразований, отметил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
В среду он выступил на форуме народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывшемся в Ташкенте. По его словам, в подобных условиях организация вносит достойный вклад в укрепление полицентричного мироустройства.
“В этих условиях Шанхайская организация сотрудничества, опираясь на уникальные принципы "шанхайского духа", вносит достойный вклад в укрепление полицентричного мироустройства, опирающегося на международное право, многосторонность и неделимую безопасность”, — сказал он.
При этом, подчеркнул он, государства-члены признают важную роль Центральной Азии в процветании и развития пространства Организации.
Доверительный диалог со странами региона в последнее время укрепил Узбекистан. Министр подчеркнул, что достигнуто взаимопонимание по большинству актуальных двусторонних и региональных вопросов на основе учета взаимных интересов.
“ШОС активно и последовательно способствует развитию диалога между цивилизациями, наводит мосты между народами с различной культурой и традициями”, — сказал Норов.
Министр отметил необходимость использования потенциала молодого поколения для развития народной дипломатии на пространстве организации.
“На пространстве ШОС проживает более 800 миллиона молодых людей, это почти половина молодого населения всего мира, которому необходимо давать верные направления и обеспечивать условиями для развития их потенциала”, — уточнил он.
Для этого ШОС располагает достаточно разветвленной системой общественных платформ, в числе которых Молодежный совет, Университет ШОС, Модель ШОС, молодежная платформа SCOLAR Network и др.
По инициативе Узбекистана с текущего года внедряется практика ежегодного предоставления статуса культурной и туристической столицы ШОС. Впервые он будет предоставлен индийскому городу Варанаси.
Кроме того, глава Узбекистана выступил с инициативой об учреждении института “Посла доброй воли ШОС”. Это сыграет важную роль в демонстрации целей и задач Организации среди широкой общественности в мире, продвижении её позитивного имиджа на международной арене, подчеркнул Норов.
Форум народной дипломатии ШОС проходит в столице Узбекистана с 11 по 12 мая под девизом "Народная дипломатия – взаимопонимание во имя развития".
Известно, что участники обсудят пути эффективного использования инструментов народной дипломатии в целях укрепления многогранных связей между странами "семьи ШОС".

По итогам форума планируется принятие Ташкентского коммюнике народной дипломатии ШОС.
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