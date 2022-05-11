https://uz.sputniknews.ru/20220511/na-zapadnom-beregu-reki-iordan-pogibla-reporter-telekanala-al-jazeera-24484364.html
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al Jazeera
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al Jazeera
МИД Катара и Китая осудили убийство журналистки.
2022-05-11T18:40+0500
2022-05-11T18:40+0500
2022-05-11T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих, сообщает телеканал. Она освещала столкновения в Дженине на Западном берегу реки Иордан.По информации телеканала, Ширин Абу Акле получила огнестрельное ранение в голову и скончалась. При этом на журналистке во время обстрела был надет жилет с надписью "пресса".Гибель репортера также подтвердли в министерстве здравоохранения Палестины.Известно, что МИД Китая осудил убийство корреспондентки - с таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.МИД Катара, в свою очередь призвал прекратить поддержку Израиля после убийства Ширин Абу Акле израильскими военными во время освещения их рейда в лагере палестинских беженцев.В последние недели обстановка в сфере безопасности в Израиле осложнилась. Также беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Помимо этого, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.Читайте также:
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палестина, израиль, река, телеканал, катар, китай, убийство, журналист
На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al Jazeera
МИД Катара и Китая осудили убийство журналистки.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих, сообщает телеканал. Она освещала столкновения в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
"Коллега Ширин Абу Акле была застрелена израильской армией, когда освещала рейд в лагере беженцев в Дженине", - цитирует РИА Новости сообщение телеканала.
По информации телеканала, Ширин Абу Акле получила огнестрельное ранение в голову и скончалась. При этом на журналистке во время обстрела был надет жилет с надписью "пресса".
Гибель репортера также подтвердли в министерстве здравоохранения Палестины.
Известно, что МИД Китая осудил убийство корреспондентки - с таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.
"Китай решительно выступает против и решительно осуждает насильственные действия в отношении журналистов, выполняющих свою работу", — подчеркнул дипломат.
МИД Катара, в свою очередь призвал прекратить поддержку Израиля после убийства Ширин Абу Акле израильскими военными во время освещения их рейда в лагере палестинских беженцев.
"Израильские оккупационные силы убили журналиста Al Jazeera Ширин Абу Акле, выстрелив ей в лицо, несмотря на то, что на ней были шлем и жилет с надписью "пресса", что пополнило список их террористических действий против гражданских лиц. Она освещала их нападение на лагерь палестинских беженцев в Дженине. Этому спонсируемому государством терроризму должен быть положен конец, безоговорочная поддержка Израиля должна прекратиться", - написала в Twitter помощник министра иностранных дел Катара Люльва аль-Хатер.
В последние недели обстановка в сфере безопасности в Израиле осложнилась. Также беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Помимо этого, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.