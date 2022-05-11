https://uz.sputniknews.ru/20220511/na-zapadnom-beregu-reki-iordan-pogibla-reporter-telekanala-al-jazeera-24484364.html

На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al Jazeera

На Западном берегу реки Иордан погибла репортер телеканала Al Jazeera

МИД Катара и Китая осудили убийство журналистки.

2022-05-11T18:40+0500

2022-05-11T18:40+0500

2022-05-11T18:40+0500

в мире

палестина

израиль

река

телеканал

катар

китай

убийство

журналист

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле погибла от выстрелов израильских военнослужащих, сообщает телеканал. Она освещала столкновения в Дженине на Западном берегу реки Иордан.По информации телеканала, Ширин Абу Акле получила огнестрельное ранение в голову и скончалась. При этом на журналистке во время обстрела был надет жилет с надписью "пресса".Гибель репортера также подтвердли в министерстве здравоохранения Палестины.Известно, что МИД Китая осудил убийство корреспондентки - с таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.МИД Катара, в свою очередь призвал прекратить поддержку Израиля после убийства Ширин Абу Акле израильскими военными во время освещения их рейда в лагере палестинских беженцев.В последние недели обстановка в сфере безопасности в Израиле осложнилась. Также беспорядки произошли на Храмовой горе в Иерусалиме. Помимо этого, по территории Израиля были выпущены ракеты из сектора Газа.Читайте также:

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палестина, израиль, река, телеканал, катар, китай, убийство, журналист