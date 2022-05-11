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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220511/posol-lnr-v-rossii-kiev-obryvaet-vse-vozmojnosti-dlya-zaklyucheniya-mira-24467691.html
Посол ЛНР в России: Киев обрывает все возможности для заключения мира
Посол ЛНР в России: Киев обрывает все возможности для заключения мира
Украина придерживается такой же позиции как и на минских переговорах.
2022-05-11T10:36+0500
2022-05-11T10:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
киев
украина
посол
переговоры
мир
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.Дипломат рассказал, что аналогичной позиции, только в скрытой форме, Киев также придерживался и на минских переговорах."Сейчас она (Украина — Sputnik) в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более, в возможных взаимоотношениях с нами (ДНР и ЛНР — Sputnik), которых по факту на сегодняшний день не существует", — подчеркнул посол.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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лнр, киев, украина, посол, переговоры, мир

Посол ЛНР в России: Киев обрывает все возможности для заключения мира

10:36 11.05.2022
© Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкУпавший указатель на въезде в село Болотенное Луганской народной республики
Упавший указатель на въезде в село Болотенное Луганской народной республики - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Valery Melnikov
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Украина придерживается такой же позиции как и на минских переговорах.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

"Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий", отметил Мирошник в интервью РИА Новости.

Дипломат рассказал, что аналогичной позиции, только в скрытой форме, Киев также придерживался и на минских переговорах.
"Сейчас она (Украина — Sputnik) в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более, в возможных взаимоотношениях с нами (ДНР и ЛНР — Sputnik), которых по факту на сегодняшний день не существует", — подчеркнул посол.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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