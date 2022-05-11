https://uz.sputniknews.ru/20220511/posol-lnr-v-rossii-kiev-obryvaet-vse-vozmojnosti-dlya-zaklyucheniya-mira-24467691.html

Посол ЛНР в России: Киев обрывает все возможности для заключения мира

Посол ЛНР в России: Киев обрывает все возможности для заключения мира

Украина придерживается такой же позиции как и на минских переговорах.

2022-05-11T10:36+0500

2022-05-11T10:36+0500

2022-05-11T10:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

киев

украина

посол

переговоры

мир

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Украина обрывает все возможности для заключения мира, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.Дипломат рассказал, что аналогичной позиции, только в скрытой форме, Киев также придерживался и на минских переговорах."Сейчас она (Украина — Sputnik) в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более, в возможных взаимоотношениях с нами (ДНР и ЛНР — Sputnik), которых по факту на сегодняшний день не существует", — подчеркнул посол.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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лнр, киев, украина, посол, переговоры, мир