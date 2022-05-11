https://uz.sputniknews.ru/20220511/skonchalsya-xokim-angrena-nuriddin-abduraximov-24468611.html
Скончался хоким Ангрена Нуриддин Абдурахимов
Скончался хоким Ангрена Нуриддин Абдурахимов
Он занимал должность хокима Ангрена с января 2022 года.
2022-05-11T10:20+0500
2022-05-11T10:20+0500
2022-05-11T10:30+0500
общество
хоким
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сегодня хоким Ангрена Нуриддин Абдурахимов ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Причину смерти хокима Ангрена администрация области не сообщила. Девятого мая - в День памяти и почестей в Ангрене прошла церемония закладки кирпича новой мечети. В мероприятии участвовал и Нуриддин Абдурахимов.Нуриддин Абдурахимов родился в 1974 году в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. В 1996 году окончил Ташкентский государственный технический университет по специальности "Разведка и добыча нефти и газа".За свою карьеру он работал в Государственной инспекции по контролю за использованием нефти и газа Узбекистана, национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз", акционерном обществе "Узтрансгаз".В 2014-2016 годах Нуриддин Абдурахимов был председателем правления АО "Узтрансгаз", в 2016-2018 годах – директором УП "Марказгазтаминот", в 2018 году – начальником Самаркандского областного филиала газоснабжения АО "Узтрансгаз". Нуриддин Абдурахимов занимал должность хокима Ангрена с января 2022 года.Читайте также:Узбекистан и Россия создадут фонд для лечения детей с онкологией
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хоким
Скончался хоким Ангрена Нуриддин Абдурахимов
10:20 11.05.2022 (обновлено: 10:30 11.05.2022)
Он занимал должность хокима Ангрена с января 2022 года.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Сегодня хоким Ангрена Нуриддин Абдурахимов ушел из жизни. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Ташкентской области.
Причину смерти хокима Ангрена администрация области не сообщила.
Девятого мая - в День памяти и почестей в Ангрене прошла церемония закладки кирпича новой мечети. В мероприятии участвовал и Нуриддин Абдурахимов.
Нуриддин Абдурахимов родился в 1974 году в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. В 1996 году окончил Ташкентский государственный технический университет по специальности "Разведка и добыча нефти и газа".
За свою карьеру он работал в Государственной инспекции по контролю за использованием нефти и газа Узбекистана, национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз", акционерном обществе "Узтрансгаз".
В 2014-2016 годах Нуриддин Абдурахимов был председателем правления АО "Узтрансгаз", в 2016-2018 годах – директором УП "Марказгазтаминот", в 2018 году – начальником Самаркандского областного филиала газоснабжения АО "Узтрансгаз".
Нуриддин Абдурахимов занимал должность хокима Ангрена с января 2022 года.