https://uz.sputniknews.ru/20220511/trudovaya-migratsiya-vygodna-stranam-tsentralnoy-azii-i-rossii-24470004.html
Трудовая миграция выгодна странам Центральной Азии и России
Трудовая миграция выгодна странам Центральной Азии и России
Подробнее о плюсах и минусах трудовой миграции - читайте в нашем материале.
2022-05-11T11:34+0500
2022-05-11T11:34+0500
2022-05-11T11:34+0500
экономика
трудовая миграция
миграция
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Эксперты института ВЭБ.РФ провели исследование трудовой миграции в Россию из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. По результатам исследования авторы пришли к выводу, что перетекание трудовых ресурсов из центральноазиатского региона в Россию имеет больше плюсов, чем минусов для всех сторон.Среди плюсов исследователи отметили следующее: мигранты покрывают дефицит дешевой рабочей силы в принимающей стране. При этом они отправляют деньги на родину.Также эксперты отметили, что для устранения существующих минусов страны-члены ЕАЭС должны создавать комфортные условия для жизни и работы мигрантов. ВЭБ.РФ рекомендует осуществление четкой миграционной политики, создание системы профессиональной подготовки и адаптация прибывших иностранных граждан в российском обществе.В докладе, посвященном Узбекистану, говорится, что трудовые мигранты именно из этой страны составляют более 10% всей рабочей силы в России. Он был подготовлен сотрудниками института совместно с МИД Узбекистана и Университетом мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.Всего в 2021 году по данным МВД России количество иностранных мигрантов составило 7 млн человек. Однако разрешение на работу или трудовой момент по состоянию на конец прошлого года официально имели 2,1 млн человек.По мнению экспертов, высокая потребность в иностранных работниках обусловлена демографическим кризисом в России. Он привел к дефициту рабочей силы.Сообщают, что мигранты увеличивают емкость российского внутреннего рынка, так как от половины до двух третей зарплаты тратят на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.Помимо этого, зарубежные работники приобретают патенты на осуществление рабочей деятельности, тем самым пополняя государственный бюджет. Патенты на работу требуются гражданами Узбекистана и Таджикистана, а мигрантам из Кыргызстана они не нужны после вступления страны в ЕАЭС. Так, за 11 месяцев 2020 года мигранты приобрели патенты на сумму почти 44 млрд рублей.Исследователи института отмечают, что миграция рабочей силы - "объективная необходимость" как для стран-доноров, так и для принимающих государств.В докладе об Узбекистане авторы сообщают, что необходимо создать биржи труда и единой электронной платформы государственных услуг для мигрантов. Также нужно экономически стимулировать работников из-за рубежа, которые выбирают для работы малоосвоенные регионы России. Эксперты предлагают ввести специальные финансовые надбавки и налоговые льготы.Также по данным исследования среди трудоспособного населения Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана широко распространен отъезд на заработки за рубеж. Основным направлением трудовой миграции является Россия - ее выбирают около 70-90% мигрантов. Второе место с большим отрывом занимает Казахстан.Структура занятости для работников из этих трех стран сильно разнится. Так, таджикистанцы больше заняты в строительстве, а выходцы из Кыргызстана традиционно трудятся в сфере услуг, так как уже в момент первичного въезда в Россию в достаточной степени владеют русским языком.Согласно докладу, граждане Узбекистана, в свою очередь, в основном задействованы в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и логистики, а также в розничной и оптовой торговле и в сфере общественного питания.Читайте также:
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трудовая миграция, миграция, центральная азия
Трудовая миграция выгодна странам Центральной Азии и России
Подробнее о плюсах и минусах трудовой миграции - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Эксперты института ВЭБ.РФ
провели исследование трудовой миграции в Россию из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. По результатам исследования авторы пришли к выводу, что перетекание трудовых ресурсов из центральноазиатского региона в Россию имеет больше плюсов, чем минусов для всех сторон.
Среди плюсов исследователи отметили следующее: мигранты покрывают дефицит дешевой рабочей силы в принимающей стране. При этом они отправляют деньги на родину.
Также эксперты отметили, что для устранения существующих минусов страны-члены ЕАЭС должны создавать комфортные условия для жизни и работы мигрантов. ВЭБ.РФ рекомендует осуществление четкой миграционной политики, создание системы профессиональной подготовки и адаптация прибывших иностранных граждан в российском обществе.
В докладе, посвященном Узбекистану, говорится, что трудовые мигранты именно из этой страны составляют более 10% всей рабочей силы в России. Он был подготовлен сотрудниками института совместно с МИД Узбекистана и Университетом мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.
Всего в 2021 году по данным МВД России количество иностранных мигрантов составило 7 млн человек. Однако разрешение на работу или трудовой момент по состоянию на конец прошлого года официально имели 2,1 млн человек.
По мнению экспертов, высокая потребность в иностранных работниках обусловлена демографическим кризисом в России. Он привел к дефициту рабочей силы.
Сообщают, что мигранты увеличивают емкость российского внутреннего рынка, так как от половины до двух третей зарплаты тратят на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.
Помимо этого, зарубежные работники приобретают патенты на осуществление рабочей деятельности, тем самым пополняя государственный бюджет. Патенты на работу требуются гражданами Узбекистана и Таджикистана, а мигрантам из Кыргызстана они не нужны после вступления страны в ЕАЭС. Так, за 11 месяцев 2020 года мигранты приобрели патенты на сумму почти 44 млрд рублей.
Исследователи института отмечают, что миграция рабочей силы - "объективная необходимость" как для стран-доноров, так и для принимающих государств.
В докладе об Узбекистане авторы сообщают, что необходимо создать биржи труда и единой электронной платформы государственных услуг для мигрантов. Также нужно экономически стимулировать работников из-за рубежа, которые выбирают для работы малоосвоенные регионы России. Эксперты предлагают ввести специальные финансовые надбавки и налоговые льготы.
Также по данным исследования среди трудоспособного населения Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана широко распространен отъезд на заработки за рубеж. Основным направлением трудовой миграции является Россия - ее выбирают около 70-90% мигрантов. Второе место с большим отрывом занимает Казахстан.
Структура занятости для работников из этих трех стран сильно разнится. Так, таджикистанцы больше заняты в строительстве, а выходцы из Кыргызстана традиционно трудятся в сфере услуг, так как уже в момент первичного въезда в Россию в достаточной степени владеют русским языком.
Согласно докладу, граждане Узбекистана, в свою очередь, в основном задействованы в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и логистики, а также в розничной и оптовой торговле и в сфере общественного питания.