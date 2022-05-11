https://uz.sputniknews.ru/20220511/tyajeloatlety-uzbekistana-zavershili-molodejnyy-chm-s-12-medalyami-24471576.html

Тяжелоатлеты Узбекистана завершили молодежный ЧМ с 12 медалями

Тяжелоатлеты Узбекистана завершили молодежный ЧМ с 12 медалями

В общем зачете сборная Узбекистана заняла третье место.

2022-05-11T12:19+0500

2022-05-11T12:19+0500

2022-05-11T12:19+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Сборная Узбекистана завершила молодёжный чемпионат мира по тяжёлой атлетике с 12 медалями.Об этом корреспонденту Sputnik сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.В греческом городе Ираклион со 2 по 10 мая прошел молодёжный ЧМ по тяжёлой атлетике. В первенстве участвовали более 300 спортсменов из 61 страны мира.По итогам соревнований узбекистанские спортсмены привезли домой пять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.Чемпионами стали:Джамиля Панфилова (-55 кг) – две бронзовые медали;Турсуной Джаббарова – (-87 кг) – три золотые;Ходжиакбар Олимов (-89 кг) – одна серебряная;Шарофиддин Амриддинов (-102 кг) – две золотые и одна серебряная;Мирхосил Мирзабоев (+109 кг) – три серебряные.В общем зачете сборная Узбекистана заняла третье место.Читайте также: Олимпийцы РФ и Узбекистана будут тренироваться перед ОИ вместе - НОК

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