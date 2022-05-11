https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-afganistane-proizoshlo-zemletryasenie-24485103.html

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение

По данным узбекистанских сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 482 км от Ташкента.

2022-05-11T19:42+0500

2022-05-11T19:42+0500

2022-05-11T19:42+0500

происшествия

землетрясение

афганистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. На территории Афганистана произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 11 мая в 14.43 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 482 км от столицы Узбекистана и на глубине 250 км.Магнитуда колебаний составила 4,3 балла.Предыдущее землетрясение в Афганистане узбекистанские сейсмологи зарегистрировали 6 мая. Напомним: ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также:Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане

афганистан

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землетрясение, афганистан