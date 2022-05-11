https://uz.sputniknews.ru/20220511/video-uzbekistantsy-rasskazyvayut-pochemu-vybrali-uchebu-v-rossii-24487549.html

Видео: узбекистанцы рассказывают, почему выбрали учебу в России

Видео: узбекистанцы рассказывают, почему выбрали учебу в России

Почему граждане Узбекистана все чаще и чаще стремятся на учебу в российские вузы и как им живется в России?

2022-05-11T21:01+0500

2022-05-11T21:01+0500

2022-05-11T21:01+0500

видео

узбекистан

вузы

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Российское образование становится все более популярным в Узбекистане. Если в 2017 году в вузах России учились порядка 24 тысяч узбекистанцев, сегодня их число достигло почти 49 тысяч.Попросили граждан Узбекистана рассказать, почему они выбирают Россию.Моя главная цель - приносить женщинам пользуВ Москву акушер-гинеколог Фарида Буранова приехала в 2007 году – заниматься докторской диссертацией. Сразу после того, как закончился четырехлетний контракт на работу в Йемене."Меня еще много лет звали в Йемен, но я сказала, что лучше буду заниматься наукой и своей профессией здесь, у себя на родине", - говорит Буранова и уточняет, что родиной называет и Узбекистан, и Россию. Хотя российского гражданства у нее нет, только узбекистанское. Просто родилась доктор в Советском Союзе и не делит появившиеся страны по современной карте.Но особенно ей дорог родной город Самарканд, где Фарида Буранова руководила акушерской клиникой и преподавала в Самаркандском государственном медицинском институте.Защитить докторскую сразу после переезда в Москву Фарида Буранова не смогла – подвело здоровье. И на несколько лет научную деятельность пришлось отложить. К защите она намерена вернуться этой осенью. А пока Фарида Буранова работает акушером-гинекологом в частной клинике.Фарида Буранова рассказывает, что фактически работает не только гинекологом, но и психологом. Часто, когда женщины приходят прерывать беременность, убеждает их оставить ребенка. И они оставляют, позже звонят и благодарят. "Вот это доставляет мне истинную радость", - говорит доктор.Собеседница признается, что Москва приняла ее "как родную" и она никогда не испытывала в столице России дискомфорта. Ни в быту, ни на работе. "У меня всегда отношения с людьми, сотрудниками складывались хорошо. Я работала в разных коллективах, с людьми разных национальностей и никогда не было такого, чтобы кто-то притеснял меня", - признается Фарида Буранова.Единственная сложность – разлука с семьей. Муж и четверо детей по-прежнему живут в Самарканде. "Но они взрослые", - уточняет доктор. Хотя есть в этом и плюс - Фарида Буранова старается часто бывать дома."Сейчас мне нужно завершить начатое – защитить докторскую. А там посмотрим. Или останусь. Или вернусь в Самарканд. Хочется те познания, которые я получила в Москве в процессе докторантуры, внедрять у себя, в Узбекистане", - заключает Фарида Буранова.Раз в неделю готовлю ферганский пловЖахонгир Хайитов приехал в Москву в 2016 году – вдохновился примером друзей, которые учились или продолжают учиться в престижных российских вузах. Для себя он выбрал психолого-педагогическое образование и с первого раза поступил в Российский университет дружбы народов.В прошлом году Хайитов получил диплом, но решил, что возвращаться домой еще рано - поступил в магистратуру на психолого-педагогические основы организационно-управленческой деятельности.И хотя учеба стоит у него на первом месте, все свое свободное время студент тратит на общественную работу.Хайитов и признается, что помимо учебы любит заниматься не только общественной работой, но и стоять у плиты."Раз в неделю мы собираемся с друзьями, и я готовлю ферганский плов. Я же из Ферганы. Получается очень вкусно", - говорит Жахонгир Хайитов.Собеседник говорит, что студентов из Узбекистана с каждым годом в России становится все больше. И это хорошо – домой возвращается больше грамотных подготовленных специалистов с высшим образованием.Что касается личных планов, то в ближайшие 10 лет уезжать из Москвы он не планирует – в перспективе поступление в аспирантуру и общественная работа. Время покажет.Наберусь знаний и опыта - буду помогать УзбекистануДавлатжон Тожибоев изначально хотел учиться в Южной Корее. Выбрал направление "международные отношения", долго готовился, но для учебы на бюджетной основе не хватило шесть лет. Тогда Давлатжон решил переждать, однако спустя время родители предложили ему поехать в Москву и попробовать поступить там."Я приехал, сдал документы, а в июне получил письмо: поздравляем, вы приняты", - рассказывает теперь уже студент 2-го курса филологического факультета РУДН по направлению "Журналистика" Давлатжон Тожибоев.Рассказывая о поступлении, он так радуется, что едва успевает подбирать слова. "Я был удивлен, не передать словами... Я в тот момент такое чувствовал…". Вспоминая прошлое, Тожибоев считает, что все сложилось наилучшим образом."В Корее у меня никого нет. Если бы поступил, у меня были бы сложности со всем: с адаптацией, с учебой", - рассуждает он и говорит, что российские преподаватели с большим вниманием относятся к иностранным студентам, никогда не откажут в совете или помощи.Он говорит, что успел еще и создать свою команду КВН. Но за организаторскими делами едва не запустил учебу. И в какой-то момент понял, что придется выбирать. "Я немного отвлекся и у меня были некие проблемы в учебе, а поскольку иду на красный диплом, не хотелось бы получать тройки", - поясняет он. И добавляет, что команду в итоге оставил, поскольку в дальнейшей жизни не собирается "быть комиком"."Почему я выбрал журналистику? Я с самого детства любил брать на себя много ответственности. И если у кого-то были проблемы, не имеет значения, он мой брат или просто знакомый, неважно какой национальности или веры, всегда помогал. Главное, чтобы у человека были хорошие намерения", - поясняет Давлатжон и добавляет, что это и есть качества журналиста.В России он надолго – планирует еще учиться в магистратуре и аспирантуре, а там, возможно, и вернется домой, в Узбекистан. "Получу знания, наберусь опыта и буду ими пользоваться в Узбекистане, помогать своей стране, - заключает Давлатжон Тожибоев.Читайте также: В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов

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