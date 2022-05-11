https://uz.sputniknews.ru/20220511/vozobnovlyaetsya-jd-soobschenie-s-kazaxstanom-24489241.html
Возобновляется ЖД сообщение с Казахстаном
Возобновляется ЖД сообщение с Казахстаном
АО "Узбекистанские железные дороги" объявило дату возобновления рейсов в Бейнеу и Алматы.
2022-05-11T19:36+0500
2022-05-11T19:36+0500
2022-05-11T19:36+0500
общество
узбекистон темир йуллари
казахстан
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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Узбекистан возобновляет железнодорожное сообщение с Казахстаном. Уведомление об этом опубликовала пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".При этом пресс-служба напоминает, что для пересечения государственной границы с Казахстаном купленные в электронном формате билеты необходимо распечатать, а также помнить об эпидемиологических требованиях казахстанской стороны.Так, все въезжающие в страну должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сданного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Это правило не распространяется на детей до 5 лет, членов правительственных делегаций Казахстана, сотрудников компаний-перевозчиков.Не требуется справка также тем, кто предоставит документы о прохождении вакцинации от COVID-19: сертификат или справку о вакцинации, признаваемую на территории Казахстана, либо уведомление из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".При этом все пассажиры с повышенной температурой вне зависимости от наличия сертификата вакцинации попадут на изоляцию в инфекционный стационар, предупреждает пресс-служба перевозчика.Читайте также: В Узбекистане возобновили маршрут Ташкент-Шахрисабз-Ташкент
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узбекистон темир йуллари, казахстан
Возобновляется ЖД сообщение с Казахстаном
АО "Узбекистанские железные дороги" объявило дату возобновления рейсов в Бейнеу и Алматы.
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Узбекистан возобновляет железнодорожное сообщение с Казахстаном. Уведомление об этом опубликовала пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
"15 мая 2022 года пассажирский поезд №647/648 начнёт курсировать сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус. А с 16 мая текущего года выйдет в рейс поезд №1/2 сообщением Алматы – Ташкент – Алматы. Периодичность курсирования вышеуказанных рейсов с железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан по 3 раза в неделю", - говорится в сообщении.
При этом пресс-служба напоминает, что для пересечения государственной границы с Казахстаном купленные в электронном формате билеты необходимо распечатать, а также помнить об эпидемиологических требованиях казахстанской стороны.
Так, все въезжающие в страну должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сданного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Это правило не распространяется на детей до 5 лет, членов правительственных делегаций Казахстана, сотрудников компаний-перевозчиков.
Не требуется справка также тем, кто предоставит документы о прохождении вакцинации от COVID-19: сертификат или справку о вакцинации, признаваемую на территории Казахстана, либо уведомление из мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".
При этом все пассажиры с повышенной температурой вне зависимости от наличия сертификата вакцинации попадут на изоляцию в инфекционный стационар, предупреждает пресс-служба перевозчика.