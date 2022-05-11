https://uz.sputniknews.ru/20220511/vredna-li-eda-iz-mikrovolnovki---mnenie-vracha-24490743.html

Вредна ли еда из микроволновки - мнение врача

Вредна ли еда из микроволновки - мнение врача

Развенчиваем мифы: эндокринолог рассказала, как на организм влияет еда, разогретая или приготовленная в микроволновой печи

2022-05-11T23:00+0500

2022-05-11T23:00+0500

2022-05-11T23:00+0500

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Бытует мнение, что микроволны разрушают все полезные вещества, содержащиеся в пище, делая продукты бесполезными, если не вредными. Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале развенчивает мифы об СВЧ-печах.Сама Павлова регулярно пользуется микроволновой печью. "Температура готовки в ней не превышает 100-110 градусов, значит, не должно формироваться излишнее количество вредных конечных продуктов гликирования", — пишет она.Более того, по словам эксперта, из-за короткого времени обработки в микроволновой печи, такой способ готовки сохраняет в продуктах больше полезных веществ, чем привычные способы готовки на плите.Чтобы сохранить больше полезных микроэлементов, врач посоветовала не включать СВЧ-печь на максимальную мощность. Например, для разморозки достаточно 25-30% мощности.А чтобы мясо не пересыхало при нагревании, врач советует доливать в блюдо воду."Разогрев идет в основном за счет поглощения энергии СВЧ-поля молекулами воды. Они испаряются, блюдо попросту высыхает. Поэтому просто не жалейте воды в блюде", — поделилась она лайфхаком.Читайте также: Налет на языке – показатель серьезных болезней

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