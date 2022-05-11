https://uz.sputniknews.ru/20220511/xersonskaya-oblast-pereydet-pod-zakonodatelstvo-rossii-k-kontsu-goda--vlasti-24480570.html

Херсонская область перейдет под законодательство России к концу года – власти

Херсонская область перейдет под законодательство России к концу года – власти

Руководство региона обратится к Владимиру Путину с просьбой включить область в состав Российской Федерации.

2022-05-11T16:02+0500

2022-05-11T16:02+0500

2022-05-11T16:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

власть

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Власти Херсонской области попросят Владимира Путина включить регион в состав России. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.По прикидкам руководства области, регион полностью перейдет под законодательство России уже к концу года.К настоящему моменту в рамках специальной военной операции Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Руководят регионами военно-гражданские администрации.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Читайте также: На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию

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владимир путин, власть