https://uz.sputniknews.ru/20220511/xersonskaya-oblast-pereydet-pod-zakonodatelstvo-rossii-k-kontsu-goda--vlasti-24480570.html
Херсонская область перейдет под законодательство России к концу года – власти
Херсонская область перейдет под законодательство России к концу года – власти
Руководство региона обратится к Владимиру Путину с просьбой включить область в состав Российской Федерации.
2022-05-11T16:02+0500
2022-05-11T16:02+0500
2022-05-11T16:02+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
власть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24479292_0:0:684:384_1920x0_80_0_0_e5f68eba4a43fb812832e24673d6111e.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Власти Херсонской области попросят Владимира Путина включить регион в состав России. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.По прикидкам руководства области, регион полностью перейдет под законодательство России уже к концу года.К настоящему моменту в рамках специальной военной операции Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Руководят регионами военно-гражданские администрации.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Читайте также: На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24479292_39:0:639:450_1920x0_80_0_0_6901a714d332b6546bcca3cf63ae02f9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, власть
Херсонская область перейдет под законодательство России к концу года – власти
Руководство региона обратится к Владимиру Путину с просьбой включить область в состав Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik
. Власти Херсонской области попросят Владимира Путина включить регион в состав России. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости
.
"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации", - заявил он.
По прикидкам руководства области, регион полностью перейдет под законодательство России уже к концу года.
"До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации", - сказал журналистам Стремоусов.
К настоящему моменту в рамках специальной военной операции Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Руководят регионами военно-гражданские администрации.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.