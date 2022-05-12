https://uz.sputniknews.ru/20220512/gensek-shos-priedet-v-uzbekistan-24515333.html
Генсек ШОС приедет в Узбекистан
Генсек ШОС приедет в Узбекистан
Делегация Шанхайской организации сотрудничества обсудит в Ташкенте вопросы, связанные с проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана.
2022-05-12T19:04+0500
2022-05-12T19:04+0500
2022-05-12T19:04+0500
политика
шос
делегация
генеральный секретарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23853278_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a073af7b13b2d5aad0b65557e4ccd49e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Делегация Шанхайской организации сотрудничества посетит Узбекистан 13 мая, сообщает пресс-служба МИД республики.Возглавит делегацию Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин."В ходе предстоящих встреч и переговоров планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС", - говорится в сообщении пресс-службы.Генсек организации также примет участие в мероприятиях, проводимых под председательством Узбекистана в Ташкенте.Читайте также: Лучшие стартаперы стран ШОС получат по $10 тыс. инвестиций
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23853278_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_faacc65d91d256bceeb0f1a3e401d65d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шос, делегация, генеральный секретарь
Генсек ШОС приедет в Узбекистан
Делегация Шанхайской организации сотрудничества обсудит в Ташкенте вопросы, связанные с проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik.
Делегация Шанхайской организации сотрудничества посетит Узбекистан 13 мая, сообщает пресс-служба МИД
республики.
Возглавит делегацию Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"В ходе предстоящих встреч и переговоров планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС", - говорится в сообщении пресс-службы.
Генсек организации также примет участие в мероприятиях, проводимых под председательством Узбекистана в Ташкенте.