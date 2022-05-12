https://uz.sputniknews.ru/20220512/gensek-shos-priedet-v-uzbekistan-24515333.html

Генсек ШОС приедет в Узбекистан

Генсек ШОС приедет в Узбекистан

Делегация Шанхайской организации сотрудничества обсудит в Ташкенте вопросы, связанные с проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана.

2022-05-12T19:04+0500

2022-05-12T19:04+0500

2022-05-12T19:04+0500

политика

шос

делегация

генеральный секретарь

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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Делегация Шанхайской организации сотрудничества посетит Узбекистан 13 мая, сообщает пресс-служба МИД республики.Возглавит делегацию Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин."В ходе предстоящих встреч и переговоров планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий в рамках председательства Узбекистана в ШОС", - говорится в сообщении пресс-службы.Генсек организации также примет участие в мероприятиях, проводимых под председательством Узбекистана в Ташкенте.Читайте также: Лучшие стартаперы стран ШОС получат по $10 тыс. инвестиций

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шос, делегация, генеральный секретарь