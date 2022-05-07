https://uz.sputniknews.ru/20220507/luchshie-startapery-stran-shos-poluchat-po-10-tys-investitsiy-24414659.html

Лучшие стартаперы стран ШОС получат по $10 тыс. инвестиций

Лучшие стартаперы стран ШОС получат по $10 тыс. инвестиций

Отборочный этап конкурса Unicorns SCO в рамках ШОС продлен до 12 мая.

2022-05-07T13:35+0500

2022-05-07T13:35+0500

2022-05-08T09:38+0500

общество

шос

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Центр поддержки молодежного предпринимательства объявил продление отборочного этапа на конкурс стартапов Unicorns SCO, приуроченного к председательству Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе центра.Организаторами конкурса выступают Агентство по делам молодежи Узбекистана, Центр поддержки молодых предпринимателей Узбекистана, Фонд "Молодежь – наше будущее" и ШОС.Участие в конкурсе принимают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие гражданство одной из 21 стран, которые либо входят в ШОС, либо имеют статус наблюдателя или партнера организации.Общий призовой фонд конкурса составляет $100 тыс.: по $10 тыс. для десяти победителей.Как отметили в ведомстве, победителями станут проекты, направленные на улучшение социальной сферы Узбекистана, что в итоге принесет пользу населению страны.Как это будет?Из общего количества заявок, поданных во всех странах, отберут 140 претендентов.Из них затем отберут 50, и 30 мая пришлют приглашение гражданам, не проживающим в Узбекистане.В очной части конкурса с 6 по 11 июня претенденты презентуют свои проекты и 10 лучших стартапов получат заслуженные призы.Unicorns SCO — это проект поддержки всех начинающих молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет в рамках Шанхайской организации сотрудничества.Читайте также: На саммите ШОС в Самарканде рассмотрят 35 документов – МИД Узбекистана

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