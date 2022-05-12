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https://uz.sputniknews.ru/20220512/minselxoz-obyavil-minimalnuyu-tsenu-na-zerno-24501819.html
Минсельхоз объявил минимальную цену на зерно
Минсельхоз объявил минимальную цену на зерно
Ожидаемую стоимость министерство установило после анализа цен на мировом рынке и региональных биржах.
2022-05-12T11:56+0500
2022-05-12T11:56+0500
экономика
зерно
министерство сельского и водного хозяйства
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило минимальную цену за 1 тонну зерна в размере 3 млн. сумов. Об этом сообщили в министерстве корреспонденту Sputnik.Такую сумму специалисты министерства установили после анализа цен на мировом рынке и региональных биржах.Напомним, в 2020 году президент подписал постановление "О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в производство, закупку и реализацию зерна".Согласно постановлению, Минсельхоз и Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана обязаны ежегодно объявлять ожидаемые минимальные цены на предстоящий зерна, а также проводить ежеквартальную корректировку ожидаемых минимальных цен, публикуя данные в средствах массовой информации.Читайте также: Мирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"
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зерно, министерство сельского и водного хозяйства

Минсельхоз объявил минимальную цену на зерно

11:56 12.05.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница, архивное фото
Пшеница, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Ожидаемую стоимость министерство установило после анализа цен на мировом рынке и региональных биржах.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана объявило минимальную цену за 1 тонну зерна в размере 3 млн. сумов. Об этом сообщили в министерстве корреспонденту Sputnik.
Такую сумму специалисты министерства установили после анализа цен на мировом рынке и региональных биржах.
Напомним, в 2020 году президент подписал постановление "О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в производство, закупку и реализацию зерна".
Согласно постановлению, Минсельхоз и Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана обязаны ежегодно объявлять ожидаемые минимальные цены на предстоящий зерна, а также проводить ежеквартальную корректировку ожидаемых минимальных цен, публикуя данные в средствах массовой информации.
Читайте также: Мирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"
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