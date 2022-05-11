Мирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Губернаторы должны запомнить, что настоящими владельцами пшеницы являются фермеры и кластеры, заявил президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев провел совещание "по мерам повышения результативности трансформационных процессов на предприятиях хлебопродуктов", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики рассказал о важнейшем этапе зерновых реформ.
"Как видите, цены на продукты питания на мировых рынках стремительно растут. Сегодня одна тонна пшеницы продается на международных биржах по 400 долларов, что на 30% больше, чем в начале года", — заявил президент.
По его словам, в этой ситуации для ценовой стабильности надо увеличить предложения на рынке за счет заинтересованности фермеров.
В связи с этим, необходимо внедрить рыночные механизмы в отрасль.
"Мы долго готовились к этим реформам. Мы тщательно просчитывали все вопросы и поэтапно вели эту работу", — сказал глава государства в начале встречи.
В частности, за последние три года в регионах запущено более 160 крупных частных зерновых предприятий мощностью около 3 млн тонн.
В частности, за последние три года в регионах запущено более 160 крупных частных зерновых предприятий мощностью около 3 млн тонн.
На совещании отмечалось, что в прошлом году в стране произвели около 3,5 млн тонн муки, из которых 54% пришлось на долю частных зерновых компаний.
Затраты на мельницу государственных зерновых предприятий на 20-25% выше, чем у частного сектора, а рентабельность ниже в два раза.
"Нынешняя старая система государственных зерновых предприятий не выгодна ни хлеборобу, ни перерабатывающим предприятиям. Поэтому, когда мы приступили к аграрной реформе три года назад, мы объявили о постепенной отмене госзаказа в зерноводстве и создании реального зернового рынка", — сообщил Мирзиёев.
По его словам, сегодня начинается новый этап этих реформ, которых давно ждал народ, аграрии. С 1 июня страна перейдет на рыночные цены на закупку и продажу зерна государством.
Кроме того, будут созданы все возможности для аграриев и кластеров продавать свое зерно на бирже, сказал президент.
В первую очередь, цена 1 тонны пшеницы, закупаемой за государственные ресурсы, увеличится с 1 миллиона 550 тысяч сумов до 3 миллионов сумов урожая этого года.
В первую очередь, цена 1 тонны пшеницы, закупаемой за государственные ресурсы, увеличится с 1 миллиона 550 тысяч сумов до 3 миллионов сумов урожая этого года.
При этом, исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе, фермерам выплатят положительную разницу.
Например, если биржевая цена 1 тонны зерна в августе составляет 3,5 млн сумов, фермеру доплатят еще 500 тысяч сумов. В этом году на эти цели государство выделит более 6 трлн сумов.
Например, если биржевая цена 1 тонны зерна в августе составляет 3,5 млн сумов, фермеру доплатят еще 500 тысяч сумов. В этом году на эти цели государство выделит более 6 трлн сумов.
Также президент подчеркнул, что:
500 тысяч тонн пшеницы, которая останется в распоряжении аграриев, будет принята на временное хранение в зерновые предприятия, а с 1 июля впервые сами аграрии и кластеры выставят ее на продажу по рыночным ценам;
государство покроет расходы по временному хранению 500 тысяч тонн пшеницы в зерновых хозяйствах, на что будет выделено 100 миллиардов сумов.
"Все губернаторы должны понять одну вещь. Почему мы ведем фермера на фондовый рынок? Если фермер пойдет на биржу и продаст свое зерно самостоятельно, его доход увеличится, и он будет удовлетворен результатом своего труда", — сказал Мирзиёев.
"В дальнейшем закупаемое для госрезерва зерно будет покупаться только на бирже", — подчеркнул президент.
"В дальнейшем закупаемое для госрезерва зерно будет покупаться только на бирже", — подчеркнул президент.
Он также поручил чиновникам в двухнедельный срок зарегистрировать фермеров и кластеры пшеницы, а также организовать обучение с привлечением брокеров.
При этом фермеры будут освобождены от биржевых платежей за урожай пшеницы 2022 года.
"Губернаторы должны понять одну вещь. Настоящими владельцами пшеницы являются фермеры и кластеры. Поэтому категорически запрещается отбирать у фермеров зерно на том основании, что план в районе уже не выполняется и что скоту, птице или рыбному хозяйству нужны корма", — добавил глава Узбекистана.
Он также отметил, что хокимы регионов несут личную ответственность за недопущение дефицита на рынке муки и мучных изделий и обеспечение ценовой стабильности.
Чиновникам поручено до 1 августа выставить на продажу государственные доли в 20 зерновых предприятиях, а в месячный срок зарегистрировать и продать созданные при зерновых предприятиях хлебозаводы и магазины.
"Губернаторы провинций и прокуроры должны помнить, что сокращение местного производства муки и необоснованное повышение цен, под предлогом перемен будет считаться "саботажем", — заключил президент.
Чиновникам поручено до 1 августа выставить на продажу государственные доли в 20 зерновых предприятиях, а в месячный срок зарегистрировать и продать созданные при зерновых предприятиях хлебозаводы и магазины.
"Губернаторы провинций и прокуроры должны помнить, что сокращение местного производства муки и необоснованное повышение цен, под предлогом перемен будет считаться "саботажем", — заключил президент.
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