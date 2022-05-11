https://uz.sputniknews.ru/20220511/mirziyoev-sokraschenie-proizvodstva-muki-i-rost-tsen-budut-schitatsya-sabotajem-24482176.html

Мирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"

Мирзиёев: сокращение производства муки и рост цен будут считаться "саботажем"

Настоящими владельцами пшеницы являются фермеры и кластеры, заявил президент.

2022-05-11T20:01+0500

2022-05-11T20:01+0500

2022-05-11T20:01+0500

экономика

шавкат мирзиёев

мука

цены

фермер

пшеница

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев провел совещание "по мерам повышения результативности трансформационных процессов на предприятиях хлебопродуктов", сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики рассказал о важнейшем этапе зерновых реформ.По его словам, в этой ситуации для ценовой стабильности надо увеличить предложения на рынке за счет заинтересованности фермеров.В связи с этим, необходимо внедрить рыночные механизмы в отрасль."Мы долго готовились к этим реформам. Мы тщательно просчитывали все вопросы и поэтапно вели эту работу", — сказал глава государства в начале встречи.В частности, за последние три года в регионах запущено более 160 крупных частных зерновых предприятий мощностью около 3 млн тонн.На совещании отмечалось, что в прошлом году в стране произвели около 3,5 млн тонн муки, из которых 54% пришлось на долю частных зерновых компаний.Затраты на мельницу государственных зерновых предприятий на 20-25% выше, чем у частного сектора, а рентабельность ниже в два раза.По его словам, сегодня начинается новый этап этих реформ, которых давно ждал народ, аграрии. С 1 июня страна перейдет на рыночные цены на закупку и продажу зерна государством.Кроме того, будут созданы все возможности для аграриев и кластеров продавать свое зерно на бирже, сказал президент.В первую очередь, цена 1 тонны пшеницы, закупаемой за государственные ресурсы, увеличится с 1 миллиона 550 тысяч сумов до 3 миллионов сумов урожая этого года.При этом, исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе, фермерам выплатят положительную разницу.Например, если биржевая цена 1 тонны зерна в августе составляет 3,5 млн сумов, фермеру доплатят еще 500 тысяч сумов. В этом году на эти цели государство выделит более 6 трлн сумов.Также президент подчеркнул, что: "Все губернаторы должны понять одну вещь. Почему мы ведем фермера на фондовый рынок? Если фермер пойдет на биржу и продаст свое зерно самостоятельно, его доход увеличится, и он будет удовлетворен результатом своего труда", — сказал Мирзиёев."В дальнейшем закупаемое для госрезерва зерно будет покупаться только на бирже", — подчеркнул президент.Он также поручил чиновникам в двухнедельный срок зарегистрировать фермеров и кластеры пшеницы, а также организовать обучение с привлечением брокеров.При этом фермеры будут освобождены от биржевых платежей за урожай пшеницы 2022 года.Он также отметил, что хокимы регионов несут личную ответственность за недопущение дефицита на рынке муки и мучных изделий и обеспечение ценовой стабильности.Чиновникам поручено до 1 августа выставить на продажу государственные доли в 20 зерновых предприятиях, а в месячный срок зарегистрировать и продать созданные при зерновых предприятиях хлебозаводы и магазины."Губернаторы провинций и прокуроры должны помнить, что сокращение местного производства муки и необоснованное повышение цен, под предлогом перемен будет считаться "саботажем", — заключил президент.Читайте также:Как изменится управление водными ресурсами в регионахВ Узбекистане построят первую наземную спутниковую станцию

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шавкат мирзиёев, мука, цены, фермер, пшеница, узбекистан