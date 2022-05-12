https://uz.sputniknews.ru/20220512/mirziyoev-posetil-sad-v-tysyachu-gektarov-v-ferganskoy-oblasti-24510701.html

Мирзиёев посетил сад в тысячу гектаров в Ферганской области

Мирзиёев посетил сад в тысячу гектаров в Ферганской области

Сад создан на холмистой местности, земля которой ранее не использовалась. Свою поездку в Ферганскую область Шавкат Мирзиёев начал именно с него.

2022-05-12T15:54+0500

2022-05-12T15:54+0500

2022-05-12T15:54+0500

политика

ферганская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана посетил Алтыарыкский район Ферганской области, где разбиты виноградники и сад на площади в тысячу гектаров, сообщает пресс-служба лидера.Визит состоялся в рамках ознакомительной поездки президента в регион. Как отмечается, сад создан на холмистой местности, земля которой ранее не использовалась. Для ее освоения были вырыты колодцы и водоемы, внедрено капельное орошение. При этом использовались оборудование и материалы местного производства.Теперь здесь выращивается виноград нескольких сортов, бахчевые и сельскохозяйственные культуры, высажены яблони, вишня и абрикос."Фергана добивается больших результатов в сельском хозяйстве, меняется мировоззрение людей, фермеры выходят на экспорт. Но вчерашний результат уже не соответствует сегодняшним требованиям. Нам нужно постоянно быть в поиске, в движении. Достаточно было приложить немного усилий и вот, появился такой большой сад. У нас еще много внутренних резервов", - сказал Шавкат Мирзиёев.Здесь появятся современный агропромышленный комплекс — холодильный склад вместимостью 1,5 тысяч тонн, пункты бытового обслуживания. Будут закуплены шесть мини-тракторов, 10 грузовиков. Населению будут предоставлены наделы в саду и виноградниках.Пообщавшись с фермерами и руководителями кластеров Ферганы, глава государства отметил, что эти сады и виноградники будут приватизированы. В комплексе будет создано более трех тысяч рабочих мест для безработной молодежи и малообеспеченных семей, в том числе трудовых мигрантов, вернувших из-за рубежа.

ферганская область

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ферганская область, шавкат мирзиёев