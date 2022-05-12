https://uz.sputniknews.ru/20220512/putin-predupredil-o-posledstviyax-sanktsiy-zapada-protiv-rossii---glavnoe--24514630.html

Путин предупредил о последствиях санкций Запада против России - главное

Путин предупредил о последствиях санкций Запада против России - главное

По мнению российского президента, европейские санкции бьют в большей степени по экономике и благополучию граждан Еврозоны.

2022-05-12T18:45+0500

2022-05-12T18:45+0500

2022-05-12T18:45+0500

россия

владимир путин

экономика

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ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Россия уверенно справляется с внешними вызовами - в том числе и с введенными против нее санкциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам в условиях санкций.Как подчеркнул российский лидер, власти выстраивают "эту работу с учетом непростых внешних условий"."Имею в виду и сложную глобальную конъюнктуру, и санкционное давление западных государств. Причем эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе", - отметил он.В среднем по Еврозоне "товары прибавили свыше 11%", а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%, добавил Владимир Путин.Более того, в этом году сбор зерна в России по предварительным оценкам может составить 130 млн тонн, в том числе - 87 млн тонн пшеницы.Что касается инфляции, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Укрепляется и курс рубля, отметил президент.К слову, доказательством роста российской валюты являются торги на Московской бирже в четверг. Курс доллара упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года.Читайте также: Медведев: печатный станок США сломается, а Россия достигнет цели

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владимир путин, экономика