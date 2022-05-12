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https://uz.sputniknews.ru/20220512/rutube-prixodit-v-sebya-posle-kiberataki-24516928.html
Rutube приходит в себя после кибератаки
Rutube приходит в себя после кибератаки
Гендиректор сервиса Александр Моисеев рассказал об атаке и устранении ее последствий.
2022-05-12T21:33+0500
2022-05-12T21:33+0500
россия
кибератака
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Генеральный директор сервиса Rutube Александр Моисеев в RT стриме "Летучка" рассказал о недавней кибератаке на сервис.По словам Моисеева, это была целенаправленная и продуманная и очень профессиональная атака на инфраструктуру, но с ней удалось справиться.Главная проблема сейчас – снова проиндексировать большой объем видео. Переиндексацию на сервере пришлось перезапускать вручную. Кроме того, нужно еще постепенно нарастить нагрузку на сервис.Моисеев поблагодарил всех партнеров и специалистов, кто помогал справиться с атакой и ее последствиями.Читайте также: Ведущий российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке
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кибератака

Rutube приходит в себя после кибератаки

21:33 12.05.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезентация обновленного Rutube
Презентация обновленного Rutube - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Гендиректор сервиса Александр Моисеев рассказал об атаке и устранении ее последствий.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Генеральный директор сервиса Rutube Александр Моисеев в RT стриме "Летучка" рассказал о недавней кибератаке на сервис.
По словам Моисеева, это была целенаправленная и продуманная и очень профессиональная атака на инфраструктуру, но с ней удалось справиться.
"Потихонечку приходим в себя. Код — всё в порядке, всё работает. Сервисы поднимаем поэтапно, отчасти возвращаем функционал, проверяем, где закладки, где мины остались", - рассказал он.
Главная проблема сейчас – снова проиндексировать большой объем видео. Переиндексацию на сервере пришлось перезапускать вручную. Кроме того, нужно еще постепенно нарастить нагрузку на сервис.
"Восстанавливаемся, самую важную часть мы преодолели, самое страшное позади", - подчеркнул он.
Моисеев поблагодарил всех партнеров и специалистов, кто помогал справиться с атакой и ее последствиями.
Читайте также: Ведущий российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке
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