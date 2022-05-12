Rutube приходит в себя после кибератаки
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Гендиректор сервиса Александр Моисеев рассказал об атаке и устранении ее последствий.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Генеральный директор сервиса Rutube Александр Моисеев в RT стриме "Летучка" рассказал о недавней кибератаке на сервис.
По словам Моисеева, это была целенаправленная и продуманная и очень профессиональная атака на инфраструктуру, но с ней удалось справиться.
"Потихонечку приходим в себя. Код — всё в порядке, всё работает. Сервисы поднимаем поэтапно, отчасти возвращаем функционал, проверяем, где закладки, где мины остались", - рассказал он.
Главная проблема сейчас – снова проиндексировать большой объем видео. Переиндексацию на сервере пришлось перезапускать вручную. Кроме того, нужно еще постепенно нарастить нагрузку на сервис.
"Восстанавливаемся, самую важную часть мы преодолели, самое страшное позади", - подчеркнул он.
Моисеев поблагодарил всех партнеров и специалистов, кто помогал справиться с атакой и ее последствиями.