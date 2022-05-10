https://uz.sputniknews.ru/20220510/veduschiy-rossiyskiy-videoxosting-rutube-podvergsya-moschnoy-kiberatake-24455887.html

Ведущий российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке

Ведущий российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке

В настоящий момент ситуация под контролем, однако зайти на платформу невозможно.

2022-05-10T12:03+0500

2022-05-10T12:03+0500

2022-05-10T12:43+0500

происшествия

хакер

сайт

кибератака

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Накануне Rutube подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Telegram-канал видеохостинга.В настоящий момент ситуация под контролем, однако зайти на платформу невозможно.Отмечается, что ситуация уже находится под контролем.Оперативная группа реагирования работает над восстановлением доступа к видеосервису.Напомним, что за кибербезопасность в Узбекистане отвечает Служба государственной безопасности (СГБ).Соответствующий закон одобрили депутаты Сената Олиий Мажлиса.Как заявили в Сенате, принятие закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государства.Читайте также: Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран

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хакер, сайт, кибератака