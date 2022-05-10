https://uz.sputniknews.ru/20220510/veduschiy-rossiyskiy-videoxosting-rutube-podvergsya-moschnoy-kiberatake-24455887.html
Ведущий российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке
Ведущий российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке
В настоящий момент ситуация под контролем, однако зайти на платформу невозможно.
2022-05-10T12:03+0500
2022-05-10T12:03+0500
2022-05-10T12:43+0500
происшествия
хакер
сайт
кибератака
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Накануне Rutube подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Telegram-канал видеохостинга.В настоящий момент ситуация под контролем, однако зайти на платформу невозможно.Отмечается, что ситуация уже находится под контролем.Оперативная группа реагирования работает над восстановлением доступа к видеосервису.Напомним, что за кибербезопасность в Узбекистане отвечает Служба государственной безопасности (СГБ).Соответствующий закон одобрили депутаты Сената Олиий Мажлиса.Как заявили в Сенате, принятие закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государства.Читайте также: Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
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хакер, сайт, кибератака
Ведущий российский видеохостинг Rutube подвергся мощной кибератаке
12:03 10.05.2022 (обновлено: 12:43 10.05.2022)
В настоящий момент ситуация под контролем, однако зайти на платформу невозможно.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Накануне Rutube подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает
Sputnik Казахстан со ссылкой на Telegram-канал видеохостинга.
В настоящий момент ситуация под контролем, однако зайти на платформу невозможно.
"Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке", — сообщается в Telegram-канале видеохостинга.
Отмечается, что ситуация уже находится под контролем.
Оперативная группа реагирования работает над восстановлением доступа к видеосервису.
Напомним, что за кибербезопасность в Узбекистане отвечает
Служба государственной безопасности (СГБ).
Соответствующий закон одобрили депутаты Сената Олиий Мажлиса.
Как заявили в Сенате, принятие закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государства.