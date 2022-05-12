https://uz.sputniknews.ru/20220512/smi-20-kompaniy-iz-evropy-otkryli-scheta-v-gazprombanke-dlya-pokupki-gaza--24512856.html
СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа
СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа
20 европейских импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке.
2022-05-12T19:34+0500
2022-05-12T19:34+0500
2022-05-12T19:34+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Уже 20 компаний из Европы открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.До этого агентство писало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же."В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы", — цитирует Bloomberg слова источника.Но назвать их собеседник агентства отказался.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, поскольку они отказались платить в рублях.Читайте также:Европа расколота надвое из-за российского газа - турецкий эксперт
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газ, газпромбанк, европа
СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа
Bloomberg выяснил, что 20 европейских импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Уже 20 компаний из Европы открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, сообщает агентство Bloomberg
со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
До этого агентство писало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же.
"В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы", — цитирует Bloomberg слова источника.
Но назвать их собеседник агентства отказался.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте.
Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, поскольку они отказались платить в рублях.