https://uz.sputniknews.ru/20220512/smi-20-kompaniy-iz-evropy-otkryli-scheta-v-gazprombanke-dlya-pokupki-gaza--24512856.html

СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа

СМИ: 20 компаний из Европы открыли счета в "Газпромбанке" для покупки газа

20 европейских импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке.

2022-05-12T19:34+0500

2022-05-12T19:34+0500

2022-05-12T19:34+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Уже 20 компаний из Европы открыли в Газпромбанке счета для покупки российского газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.До этого агентство писало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же."В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы", — цитирует Bloomberg слова источника.Но назвать их собеседник агентства отказался.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом". Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.В конце апреля "Газпром" остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, поскольку они отказались платить в рублях.Читайте также:Европа расколота надвое из-за российского газа - турецкий эксперт

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