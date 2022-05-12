https://uz.sputniknews.ru/20220512/evropa-raskolota-nadvoe-iz-za-rossiyskogo-gaza---turetskiy-ekspert--24504571.html

Европа расколота надвое из-за российского газа - турецкий эксперт

Европа расколота надвое из-за российского газа - турецкий эксперт

Некоторые страны Евросоюза выступают против введения эмбарго.

2022-05-12T14:15+0500

2022-05-12T14:15+0500

2022-05-12T14:15+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Европейские страны не могут выработать единое мнение, они расколоты из-за вопроса по импорту газа из России и энергозависимости от Москвы, пишет турецкое издания Yeni Safak."Поскольку зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40%, при этом ряд государств полностью зависят от России, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему", - отметил автор колонки.Власти многих стран ЕС еще не решили, примут ли они требования России об оплате энергоносителей в рублях."Иными словами, Европа расколота надвое", - объяснил эксперт.Он отметил, что доля импорта российского газа для разных стран сильно отличается.Например, Германия покупает около 40% потребляемого топлива у Москвы, Франция - только четверть, а Италия - примерно половину.Такие страны, как Великобритания или Испания, не очень зависят от импорта российских энергоносителей, при этом есть и большая группа государств, чьи потребности в газе практически полностью удовлетворяет Москва.Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдова целиком зависят от голубого топлива из России, а Финляндия и Сербия получают от РФ примерно 90% газа, пояснил автор публикации.По его словам, у европейцев не получится молниеносно освободиться от энергозависимости от Москвы.Напомним: президент России 23 марта сообщил о переводе оплаты природного газа в ЕС и других странах, которые ввели санкции против РФ, в рубли.Такие меры Путин предпринял для того, чтобы отказаться от использования доллара, евро и ряда других валют.Соответствующий указ глава государства подписал 31 марта. Он заявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить за газ с первого апреля в рублях.Позже, представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил особенности такой системы оплаты.По его словам, западные государства будут покупать у РФ газ за евро, которые обменяют на рубли.Читайте также:Россия и Казахстан проведут переговоры по газификации республики"Газпром": Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход

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газ, европа, эмбарго