https://uz.sputniknews.ru/20220512/tsentrobank-povysil-prognoz-inflyatsii-do-12-14-v-chem-prichina-24492344.html
Центробанк повысил прогноз инфляции до 12-14%: в чем причина
Центробанк повысил прогноз инфляции до 12-14%: в чем причина
В конце апреля Центробанк также понизил прогноз годового роста ВВП республики до 3,5-4,5% против 5,5-6,5% в начале года.
2022-05-12T10:38+0500
2022-05-12T10:38+0500
2022-05-12T10:38+0500
экономика
инфляция
прогноз
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Центробанк Узбекистана повысил прогноз инфляции по итогам 2022-го до 12-14% после 8-9%, ожидавшихся в начале года.Аналитики связали это с внешнеэкономическими рисками. По оценке регулятора, пересмотр прогноза связан со значительным ростом цен на основные продовольственные и непродовольственные товары и энергоресурсы в мире и их влиянием на ценообразование на внутреннем рынке.В первом квартале 2022-го наблюдалось значительное ускорение годовых темпов инфляции практически во всех странах, в том числе в странах-партнерах, в частности, России, Казахстане, Турции. Повышение в марте основной учетной ставки до 17%, работа, направленная на сокращение общего бюджетного дефицита, а также меры для предотвращения резкого роста внутренних цен послужат частичному смягчению влияния внешних инфляционных рисков на внутренний рынок, считают аналитики.В конце апреля Центробанк также понизил прогноз годового роста ВВП республики до 3,5-4,5% против 5,5-6,5% в начале года — из-за влияния внешнеэкономических факторов и снижения объема денежных переводов в Узбекистан.Читайте также:Введет ли Центробанк ограничения на операции с наличной валютой >>
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инфляция, прогноз
Центробанк повысил прогноз инфляции до 12-14%: в чем причина
В конце апреля Центробанк также понизил прогноз годового роста ВВП республики до 3,5-4,5% против 5,5-6,5% в начале года.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Центробанк Узбекистана повысил прогноз инфляции по итогам 2022-го до 12-14% после 8-9%, ожидавшихся в начале года.
Аналитики связали это с внешнеэкономическими рисками.
По оценке регулятора, пересмотр прогноза связан со значительным ростом цен на основные продовольственные и непродовольственные товары и энергоресурсы в мире и их влиянием на ценообразование на внутреннем рынке.
В первом квартале 2022-го наблюдалось значительное ускорение годовых темпов инфляции практически во всех странах, в том числе в странах-партнерах, в частности, России, Казахстане, Турции.
"Согласно анализу, такая высокая инфляция сохранится до середины 2023 года. Это, в свою очередь, вызывает опасения относительно сохранения влияния внешних рисков на Узбекистан в среднесрочной перспективе", — отметили в ЦБ.
Повышение в марте основной учетной ставки до 17%, работа, направленная на сокращение общего бюджетного дефицита, а также меры для предотвращения резкого роста внутренних цен послужат частичному смягчению влияния внешних инфляционных рисков на внутренний рынок, считают аналитики.
В конце апреля Центробанк также понизил прогноз годового роста ВВП республики до 3,5-4,5% против 5,5-6,5% в начале года — из-за влияния внешнеэкономических факторов и снижения объема денежных переводов в Узбекистан.