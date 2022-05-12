https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-maxallyax-mogut-otkrytsya-besplatnye-fitness-zaly-24516003.html

В махаллях могут открыться бесплатные фитнесс-залы

В махаллях могут открыться бесплатные фитнесс-залы

Заниматься в центрах здоровья смогут малоимущие женщины, включенные в "железную", "женскую" или "молодежную" тетради.

2022-05-12T20:39+0500

2022-05-12T20:39+0500

2022-05-12T20:39+0500

общество

женщины

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1428/66/14286657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c46bba27d37569ad2f22d144aed6f34a.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В махаллях Узбекистана могут открыться бесплатные фитнес-центры для женщин. Это предусматривает проект правительственного постановления, размещенный на портале regulation.gov.uz.Согласно проекту документа, свою работу оздоровительные центры могут начать уже с 1 июня 2022 года. Их создадут районные (городские) хокимияты республики. При этом, у центров не будет статуса юридического лица.Главные задачи таких фитнес-залов – развивать медицинскую культуру, пропагандировать здоровый образ жизни, а также проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.Заниматься здесь бесплатно по программе фитнеса и шейпинга смогут жительницы махаллей, включенные в списки "железной", "женской" или "молодежной" тетрадей.Финансировать новшество будут за счет грантов из госбюджета через государственный целевой фонд поддержки семьи и женщин, а также собственных средств субъектов предпринимательства, грантов от международных финансовых институтов и иных средств, которые не запрещает законодательство.Читайте также: Узбекистан и Россия создадут фонд для лечения детей с онкологией

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

женщины, спорт