https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-uzbekistane-poyavitsya-reyting-shkol-24509372.html

В Узбекистане появится рейтинг школ

В Узбекистане появится рейтинг школ

В новом учебном году рейтинг "Намунали мактаб" определит образцовые школы республики.

2022-05-12T18:35+0500

2022-05-12T18:35+0500

2022-05-12T18:35+0500

общество

школы

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. С началом нового учебного года в Узбекистане специальные комиссии определят лучшие школы каждого из районов и городов страны, сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики в своем Telegram-канале.Инновацию вводят в соответствии с президентским указом о дополнительных мерах по развитию народного образования.Для составления рейтинга специалисты местных отделов народного образования оценят духовно-просветительскую работу, проводимую в школе.По итогам оценки эксперты разделят школы на три категории..В случае, если образовательное учреждение попало в последнюю, т.н. "красную", категорию, его руководство примет все необходимые меры по повышению уровня духовно-просветительской работы, заключает ведомство.Читайте также: Российский вуз подготовил учебники по русскому языку для школ Узбекистана

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, рейтинг