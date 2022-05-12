https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-uzbekistane-poyavitsya-reyting-shkol-24509372.html
В Узбекистане появится рейтинг школ
В Узбекистане появится рейтинг школ
В новом учебном году рейтинг "Намунали мактаб" определит образцовые школы республики.
2022-05-12T18:35+0500
2022-05-12T18:35+0500
2022-05-12T18:35+0500
общество
школы
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. С началом нового учебного года в Узбекистане специальные комиссии определят лучшие школы каждого из районов и городов страны, сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики в своем Telegram-канале.Инновацию вводят в соответствии с президентским указом о дополнительных мерах по развитию народного образования.Для составления рейтинга специалисты местных отделов народного образования оценят духовно-просветительскую работу, проводимую в школе.По итогам оценки эксперты разделят школы на три категории..В случае, если образовательное учреждение попало в последнюю, т.н. "красную", категорию, его руководство примет все необходимые меры по повышению уровня духовно-просветительской работы, заключает ведомство.Читайте также: Российский вуз подготовил учебники по русскому языку для школ Узбекистана
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школы, рейтинг
В Узбекистане появится рейтинг школ
В новом учебном году рейтинг "Намунали мактаб" определит образцовые школы республики.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
С началом нового учебного года в Узбекистане специальные комиссии определят лучшие школы каждого из районов и городов страны, сообщает пресс-служба Министерства народного образования республики в своем Telegram-канале.
Инновацию вводят в соответствии с президентским указом о дополнительных мерах по развитию народного образования.
Для составления рейтинга специалисты местных отделов народного образования оценят духовно-просветительскую работу, проводимую в школе.
По итогам оценки эксперты разделят школы на три категории..
В случае, если образовательное учреждение попало в последнюю, т.н. "красную", категорию, его руководство примет все необходимые меры по повышению уровня духовно-просветительской работы, заключает ведомство.