https://uz.sputniknews.ru/20220506/rossiyskiy-vuz-podgotovil-uchebniki-po-russkomu-yazyku-dlya-shkol-uzbekistana-24400469.html
Российский вуз подготовил учебники по русскому языку для школ Узбекистана
Российский вуз подготовил учебники по русскому языку для школ Узбекистана
В Узбекистане реализуется ряд проектов по изучению русского языка в школах.
2022-05-06T16:35+0500
2022-05-06T16:35+0500
2022-05-06T16:35+0500
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русский язык
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для национальных классов школ Узбекистана, заявила в пятницу пресс-секретарь республиканского центра образования Мохира Нуруллаева, передает РИА Новости."Для национальных классов совместно с РГПУ подготовлены учебники русского языка для 2-11 национальных классов", - сказала Нуруллаева в ходе онлайн-брифинга.Он уточнила, что в рамках сотрудничества министерства народного образования Узбекистана и российского вуза специалисты разработали и подготовили порядка 20 наименований литературы и пособий для учителей русского языка в национальных классах школ республики.Нуруллаева добавила, что в учебник по литературе для 6-10 классов включены изучение произведения узбекской литературы (40%), русской (40%) и мировой классики (20%).В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению и изучению русского языка в образовательных учреждениях. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике.Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану отправили 150 учителей и несколько десятков методистов.Читайте также:В Самарканде открыли Центр российского образованияВидео: российские студенты говорят по-узбекски
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учебник, русский язык, узбекистан
Российский вуз подготовил учебники по русскому языку для школ Узбекистана
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению и изучению русского языка в образовательных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для национальных классов школ Узбекистана, заявила в пятницу пресс-секретарь республиканского центра образования Мохира Нуруллаева, передает РИА Новости.
"Для национальных классов совместно с РГПУ подготовлены учебники русского языка для 2-11 национальных классов", - сказала Нуруллаева в ходе онлайн-брифинга.
Он уточнила, что в рамках сотрудничества министерства народного образования Узбекистана и российского вуза специалисты разработали и подготовили порядка 20 наименований литературы и пособий для учителей русского языка в национальных классах школ республики.
Нуруллаева добавила, что в учебник по литературе для 6-10 классов включены изучение произведения узбекской литературы (40%), русской (40%) и мировой классики (20%).
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению и изучению русского языка в образовательных учреждениях.
В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике.
Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет.
С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану отправили 150 учителей и несколько десятков методистов.