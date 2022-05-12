https://uz.sputniknews.ru/20220512/vlasti-kubani-dogovarivayutsya-ob-eksporte-produktsii-v-uzbekistan-24513511.html

Власти Кубани договариваются об экспорте продукции в Узбекистан

Власти Кубани договариваются об экспорте продукции в Узбекистан

После выставки Иннопром власти Кубани и Андижанской области решили сотрудничать.

2022-05-12T19:53+0500

2022-05-12T19:53+0500

2022-05-12T19:53+0500

россия

экспорт

кубань

узбекистан

краснодарский край

продукция

сотрудничество

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Кубани договариваются об экспорте пищевого оборудования, упаковки, плодов, овощей и вина в Андижан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Вице-губернатор края Александр Руппель провел встречу с заместителем хокима Андижанской области Ботирджоном Хамраевым, говорится в сообщении."В рамках выставки Иннопром-2022, которая проходила в Узбекистане, мы наметили перспективные направления для сотрудничества, и я очень рад, что мы оперативно переходим от слов к делу. Это касается экспорта нашего пищевого оборудования и упаковки, плодоовощной и винной продукции. А также импорта текстильной продукции: от ниток и фурнитуры до тканей и готовой продукции", - приводятся в сообщении слова Руппеля.Со ссылкой на данные департамента промышленной политики края уточняется, что более 100 предприятий легкой промышленности Кубани, в том числе производители одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из нее, а также более 200 предприятий мебельной промышленности, заинтересованы в сотрудничестве с узбекскими производителями.Хамраев в свою очередь предложил создать на Кубани торговый дом Андижанской области и аналогичный торговый дом Краснодарского края в Андижане, добавляется в релизе.Читайте также:IT Park договорился о сотрудничестве со СбербанкомЗамах на рубль: как Россия изменит экономику Узбекистана и всего ЕАЭС

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кубань

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экспорт, кубань, узбекистан, краснодарский край, продукция, сотрудничество, "иннопром"