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Власти Кубани договариваются об экспорте продукции в Узбекистан
Власти Кубани договариваются об экспорте продукции в Узбекистан
После выставки Иннопром власти Кубани и Андижанской области решили сотрудничать.
2022-05-12T19:53+0500
2022-05-12T19:53+0500
2022-05-12T19:53+0500
россия
экспорт
кубань
узбекистан
краснодарский край
продукция
сотрудничество
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Кубани договариваются об экспорте пищевого оборудования, упаковки, плодов, овощей и вина в Андижан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Вице-губернатор края Александр Руппель провел встречу с заместителем хокима Андижанской области Ботирджоном Хамраевым, говорится в сообщении."В рамках выставки Иннопром-2022, которая проходила в Узбекистане, мы наметили перспективные направления для сотрудничества, и я очень рад, что мы оперативно переходим от слов к делу. Это касается экспорта нашего пищевого оборудования и упаковки, плодоовощной и винной продукции. А также импорта текстильной продукции: от ниток и фурнитуры до тканей и готовой продукции", - приводятся в сообщении слова Руппеля.Со ссылкой на данные департамента промышленной политики края уточняется, что более 100 предприятий легкой промышленности Кубани, в том числе производители одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из нее, а также более 200 предприятий мебельной промышленности, заинтересованы в сотрудничестве с узбекскими производителями.Хамраев в свою очередь предложил создать на Кубани торговый дом Андижанской области и аналогичный торговый дом Краснодарского края в Андижане, добавляется в релизе.Читайте также:IT Park договорился о сотрудничестве со СбербанкомЗамах на рубль: как Россия изменит экономику Узбекистана и всего ЕАЭС
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экспорт, кубань, узбекистан, краснодарский край, продукция, сотрудничество, "иннопром"
Власти Кубани договариваются об экспорте продукции в Узбекистан
В рамках выставки Иннопром-2022, которая проходила в Узбекистане, власти Краснодарского края и Андижанской области наметили перспективные направления для сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Кубани договариваются об экспорте пищевого оборудования, упаковки, плодов, овощей и вина в Андижан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Вице-губернатор края Александр Руппель провел встречу с заместителем хокима Андижанской области Ботирджоном Хамраевым, говорится в сообщении.
"В рамках выставки Иннопром-2022, которая проходила в Узбекистане, мы наметили перспективные направления для сотрудничества, и я очень рад, что мы оперативно переходим от слов к делу. Это касается экспорта нашего пищевого оборудования и упаковки, плодоовощной и винной продукции. А также импорта текстильной продукции: от ниток и фурнитуры до тканей и готовой продукции", - приводятся в сообщении слова Руппеля.
Со ссылкой на данные департамента промышленной политики края уточняется, что более 100 предприятий легкой промышленности Кубани, в том числе производители одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из нее, а также более 200 предприятий мебельной промышленности, заинтересованы в сотрудничестве с узбекскими производителями.
Хамраев в свою очередь предложил создать на Кубани торговый дом Андижанской области и аналогичный торговый дом Краснодарского края в Андижане, добавляется в релизе.