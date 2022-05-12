https://uz.sputniknews.ru/20220512/it-park-dogovorilsya-o-sotrudnichestve-so-sberbankom-24510951.html
IT Park договорился о сотрудничестве со Сбербанком
IT Park договорился о сотрудничестве со Сбербанком
Руководство парка провело ряд встреч с международными компаниями.
2022-05-12T17:54+0500
2022-05-12T17:54+0500
2022-05-12T17:54+0500
общество
сбербанк
нижний новгород
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Руководство IT Park договорилось о сотрудничестве со Сбербанком и Парком Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба IT-парка в своем Telegram-канале.С Парком Горького в Нижнем Новгороде IT Park будет сотрудничать в привлечении ориентированных на IT-экспорт компаний.Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале.Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов, в свою очередь, заявлял о заинтересованности Узбекистана в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.Узбекистан пригласил "Яндекс.Такси" в столичный IT-парк >>При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.Столичный IT-парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка.С начала года программой воспользовались более трех тысяч иностранцев.Читайте также:
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сбербанк, нижний новгород
IT Park договорился о сотрудничестве со Сбербанком
Руководство парка провело ряд встреч с международными компаниями.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik.
Руководство IT Park договорилось о сотрудничестве со Сбербанком и Парком Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба IT-парка в своем Telegram-канале
.
"Со Сбербанком достигнута договоренность по образовательной программе цифровой трансформации и об открытии компании для синтеза голосовых записей", - говорится в сообщении.
С Парком Горького в Нижнем Новгороде IT Park будет сотрудничать в привлечении ориентированных на IT-экспорт компаний.
Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.
Обладатели визы могут получить вид на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке, а также доступ к социальным услугам (медицина и образование) наравне с гражданами республики. Подробнее об этом — в материале
.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов, в свою очередь, заявлял о заинтересованности Узбекистана в опыте, которые российские коллеги могли бы предоставить местным специалистам.
При этом сейчас также активно расширяются офисы белорусских компаний, главным образом на базе IT-парка в Ташкенте.
Столичный IT-парк запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов — содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка.
С начала года программой воспользовались более трех тысяч иностранцев.